22.05.2018 Лучевая терапия проведена без серьезных осложнений. Диана выписана.

07.05.2018 Диана находится на этапе проведения конформной лучевой терапии. Облучаются зоны исходно пораженных лимфатических узлов. В планах выписка, если анализы будут хорошими.

05.04.2018 Восстаналиваются показатели тромбоцитов. Планируется проведение лучевой терапии.

25.03.2018 Трансплантация проведена в начале месяца. Состояние Дианы стабильное. Самочувствие удовлетворительное. Отмечается восстановление показателей крови.

02.03.2018 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вчера зрители Пятого канала, где про Диану вышел сюжет, собрали на лечение девочки 18 984 218 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

28.02.2018 Следующий этап лечения девочки – аутотрансплантация костного мозга. Перед ней Диане проведут высокодозную химиотерапию, которая может вызвать веноокклюзионную болезнь печени. Речь идет об опасном для жизни осложнении, при котором нарушается кровоток в кровеносных сосудах печени. Чтобы избежать его, Диана должна получать препарат «Дефителио». Он очень эффективный, но при этом очень дорогостоящий, к тому же не зарегистрированный в России. На курс лекарства нужно собрать 5 300 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Дианы.

29.01.2018 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

24.01.2018 Диана лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от лимфомы Ходжкина. Сейчас для проведения химиотерапии девочка нуждается в противоопухолевом препарате «Рибомустин». На лекарство нужно собрать 65 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Дианы.