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Ринель Сыргашева

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городг. Кызыл (Респ. Тыва)
Возраст17 лет
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Ход лечения

04.06.2018

Ринель продолжает получать лечение в Онкоцентре. Закончился третий курс химиотерапии, через несколько дней девочку должны выписать на период восстановления.

29.03.2018

Ринель была прооперирована после четырех курсов химиотерапии. Сейчас начата послеоперационная химиотерапия, планируется три курса.

19.03.2018

Мы закрываем сбор средств для Ринели, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Ринели

7.02.2018

Красивый мир Ринель

Ринель Сыргашева лечится от остеосаркомы и нуждается в дорогом эндопротезе.

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