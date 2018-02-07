Ход лечения
04.06.2018
Ринель продолжает получать лечение в Онкоцентре. Закончился третий курс химиотерапии, через несколько дней девочку должны выписать на период восстановления.
29.03.2018
Ринель была прооперирована после четырех курсов химиотерапии. Сейчас начата послеоперационная химиотерапия, планируется три курса.
19.03.2018
Мы закрываем сбор средств для Ринели, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Статьи о Ринели
Красивый мир Ринель
Ринель Сыргашева лечится от остеосаркомы и нуждается в дорогом эндопротезе.