25.06.2020 Даня выписан.

23.05.2020 Дане предстояла выписка, но сейчас она на некоторое время откладывается. После выписки нужно будет еще долго принимать лекарства, в том числе «Джакави», и мальчику уже собран «чемоданчик на выписку» на первое время.

05.05.2020 Пока то же самое: легкие лучше, кожа на хуже. Терапия продолжается.

02.04.2020 Даня начал получать комбинированную иммуносупрессивную терапию с «Джакави». С легкими уже явно лучше, про состояние кожи пока говорить рано, но ухудшение остановлено. Предполагается, что «Джакави» будет необходим ребенку продолжительное время.

23.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Дани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Интенсивная иммуносупрессивная терапия уже привела к некоторому улучшению, но лечиться надо всерьез и долго.

18.03.2020 Даня приехал на лечение. Мальчика опять беспокоит РТПХ (кожа, слизистые, суставы, легкие, под вопросом кишечник). Нуждается в усиленной иммуносупрессивной терапии, врачи назначили Дане «Джакави». На две упаковки лекарства необходимо собрать 217 000 рублей.

22.04.2019 У Дани все хорошо. Проходит обучение на дому, учится на пятерки, занимается рисованием, делает творческие поделки, гуляет понемногу. Для разработки мышц ходит на ЛФК. С питанием полный порядок: аппетит у мальчика прекрасный, поправился. В конце мая планируют с мамой приехать на проверку в РДКБ.

12.10.2018 У Дани нормализовались анализы, стал набирать вес, появился аппетит. Мальчик в отделении учился по школьной программе, а также научился отлично рисовать акварелью. Сегодня Даню выписали домой, все неплохо.

24.09.2018 Мы закрываем сбор средств для Дани. Спасибо!

20.09.2018 Даня продолжает лечение в больнице. После трансплантации костного мозга у мальчика в какой-то момент была обнаружена минимальная остаточная болезнь (небольшое количество опухолевых клеток). Чтобы справиться с ними, Даня нуждался в противоопухолевом препарате «Спрайсел». Сейчас, к счастью, опухолевые клетки не обнаруживаются, но терапию «Спрайселом» пока надо продолжать. Лекарство стоит 149 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Дани.

11.07.2018 Даня в ремиссии, РТПХ нет. Была грибковая инфекция, назначался «Микамин», сейчас не лихорадит. Но остались психологические проблемы: Даня очень устал и плохо ест.

09.06.2018 У Дани острая РТПХ кишечной формы, у него сильно болит живот. Получает лечение.

16.05.2018 Мальчик приехал в отделение через 4 месяца после трансплантации. По основному заболеванию ремиссия. Реактивировалась РТПХ кишечной формы, назначена комбинированная терапия. Настроение бывает разное, с удовольствием собирает конструктор.

16.04.2018 Даня был выписан из отделения в марте: врачи отпустили ребенка домой на пару месяцев. Но две недели назад он попал в больницу в Ижевске: опять проблемы с кишечником. На следующей недели, по-видимому, Даня с мамой прилетают в РДКБ.

11.03.2018 Мы закрываем сбор средств для Дани, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

01.03.2018 У Дани четыре месяца после трансплантации. Его лечение представляет определенную проблему: у мальчика кишечная форма РТПХ, но интенсивная лекарственная терапия по этому поводу сейчас невозможна, потому что она повышает риск рецидива, а эта угроза и так существует - в декабре признаки начинающегося рецидива уже были.

31.01.2018 С 2016 года Даня борется с острым лимфобластным лейкозом, и за это время мальчик перенес высокодозную «химию», трансплантацию костного мозга. Трансплантация должна была помочь справиться с болезнью, но вскоре после процедуры начал развиваться рецидив. Врачи Российской детской клинической больницы надеются, что теперь Дане поможет современный противоопухолевый препарат «Спрайсел» стоимостью 230 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Дани.