06.05.2019 По словам мамы, Арам чувствует себя очень хорошо. Последний раз были на контрольном обследовании в январе 2019, результаты всех порадовали, мальчику назначили вакцинацию. Арам сейчас очень активный, играет с другими детьми. Следующая проверка в августе-сентябре.

25.09.2018 Умеренно снижены показатели тромбоцитов. В остальном все неплохо.

10.08.2018 У Арама было некоторое ухудшение, но с ним удалось справиться. Мальчик выписан.

04.06.2018 Прошло уже 4 месяца после повторной трансплантации. Функция трансплантата пока еще снижена, признаков РТПХ и инфекций нет, состояние удовлетворительное, терапия плановая.

15.05.2018 Основная проблема — недостаточная функция трансплантата, которая, возможно, связана с проведенной противовирусной терапией. Также пока остается повышенный риск инфекций.

22.04.2018 Три месяца после трансплантации. Состояние стабильное. Проблемы с цитомегаловирусной инфекцией остаются (легкие, глаза), но ухудшений нет.

20.03.2018 Сейчас основная проблема - серьезная цитомегаловирусная инфекция на фоне падения иммунитета после трансплантации. Арам получает лечение.

02.03.2018 Прошел месяц после трансплантации. Состояние стабильное, но пока низкие показатели тромбоцитов и есть инфекционные проблемы, в том числе цитомегаловирусная инфекция.

05.02.2018 Трансплантация проведена, идет ранний посттрансплантационный период. Ждем приживления. Арам получает все необходимые лекарства и переливания компонентов крови.

02.02.2018 Мы закрываем сбор средств для Арама. Вчера зрителями Пятого канала на лечение мальчика было перечислено 16 738 612 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

01.02.2018 Сегодня на Пятом канале про Арама вышел сюжет.

31.01.2018 У Арама синдром Вискотта-Олдрича — редкое наследственное заболевание, которое проявляется кожной сыпью, сниженным иммунитетом и кровотечениями из-за низкого уровня тромбоцитов. Это очень опасная болезнь, которая трудно поддается лечению. Единственным эффективным методом терапии является трансплантация костного мозга. Донора для мальчика нашли, и сейчас Арам уже в больнице, готовится к пересадке. Это будет третья пересадка для Арама, так как первые два трансплантата не прижились. Осталось только оплатить поиск и активацию донора, она обойдется в 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Арама.