04.12.2018 Боли прошли, послеоперационная рана заживает. Мальчик в стабильном состоянии выписывается из отделения хирургии под амбулаторное наблюдение. Ване предстоит реабилитация.

28.11.2018 Ваня прооперирован неделю назад, поставлен эндопротез. Нога пока еще болит, но Ваня начинает ее разрабатывать под контролем реабилитологов.

21.11.2018 Ваня в стабильном состоянии поступил в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева для проведения хирургического лечения.

15.10.2018 Ваня в стабильном состоянии выписан домой. Следующим этапом лечения планируется проведение повторного эндопротезирования, ориентировочно в середине ноября.

24.09.2018 Состояние стабильное. По данным компьютерной томографии, с легкими лучше: это означает, что очаги, которые беспокоили врачей, являются, скорее всего, не метастатическими, а инфекционными. Терапия продолжается.

29.08.2018 Две недели назад Ваня споткнулся при ходьбе, был заподозрен перелом, который, к счастью, не подтвердился. Однако обнаружено инфицирование ложа эндопротеза, поэтому пока его, по мнению врачей, временно необходимо удалить, заменив цементным спейсером, потом провести длительную противомикробную терапию и решить вопрос о повторном эндопротезировании.

03.08.2018 Очередной блок терапии «Метотрексатом». Состояние стабильное, ухудшений нет, переливания крови сейчас не нужны.

02.07.2018 Ваня получает блок терапии с «Метотрексатом». Состояние стабильное, только Ваня очень скучает по дому и маме, тем более что на днях у него должен появиться братик.

04.06.2018 После очередного курса химиотерапии у Вани развились инфекционные осложнения, но на фоне терапии удалось с ними справиться. Сейчас состояние стабильное, заканчивается следующий блок «химии». Настроение у Вани неплохое, хотя общаться с ребятами в отделении пока желания нет, поэтому большую часть времени Ваня проводит в палате.

16.04.2018 Ваню прооперировали, удалили участок кости с опухолью, провели эндопротезирование коленного сустава с использованием раздвижного эндопротеза. Состояние мальчика стабильное, он получает всю необходимую терапию.

20.03.2018 Ваня находится в стабильном состоянии, продолжена специфическая терапия по назначенной схеме. Переносит удовлетворительно.

21.02.2018 Ваня пока проходит химиотерапию. Чувствует себя не очень хорошо: у него стоматит, иногда температура, совсем нет аппетита. Но это, к сожалению, обычные эффекты химиотерапии.

05.02.2018 Мы закрываем сбор средств для Вани, благодаря сюжету на канале НТВ собрано 8 028 951 рубль! Это больше, чем нужно мальчику, а значит, мы сможем помочь и другим детям с такой же потребностью. Спасибо!

03.02.2018 У Вани саркома правого бедра, мальчик находится на лечении в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. После нескольких курсов химиотерапии Ване предстоит операция по удалению опухоли и замене пораженного участка кости «растущим» эндопротезом. Длина современных, «растущих» имплантов регулируется с помощью специального магнитного механизма, такой протез не требует дальнейших многочисленных оперативных вмешательств. Эндопротез для Вани обойдется в 1 780 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для мальчика.