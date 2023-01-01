26.03.2021 Позавчера вечером умер Матлаб Узакбаев.

Матлаб лечился в Центре имени Дмитрия Рогачева с момента открытия клиники. У него был очень сложный диагноз: не просто апластическая анемия, а врожденный дискератоз — заболевание, при котором одним из проявлений является нарушение кроветворения. В какой-то момент становится необходимой трансплантация костного мозга, но именно при этом диагнозе она связана с повышенным риском опасных осложнений. Поэтому выбор всегда тяжелый. Но бывает, что деваться некуда.

Трансплантацию Матлабу провели в 2017 году. И потом осложнения стали наваливаться на него одно за другим. Врачи вместе с Матлабом боролись очень долго, подбирали все новую и новую терапию, порой добивались улучшения. Но в марте мальчику стало совсем плохо, он попал в реанимацию, и через некоторое время все было кончено.

Матлаб был не просто пациентом — он был нашим другом. Приветливым, доброжелательным, творческим. Он очень хотел поехать учиться за границу, работать, помогать семье. А когда ему стало совсем плохо, он просто хотел, чтобы к нему в больницу из Душанбе приехал папа, несмотря на все карантинные сложности. И хотя бы эту мечту удалось исполнить.

Светлая память. И много-много сил близким.

07.02.2018 Через семь месяцев после ТКМ у мальчика остаются проблемы с почками. Сейчас он по-прежнему находится в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачева и получает необходимое лечение.

21.07.2017 Трансплантация костного мозга состоялась, донором стала мама мальчика.

04.04.2017 Матлаб лечится от апластической анемии с 2011 года. Врачам почти сразу стало понятно, что без трансплантации костного мозга вряд ли удастся обойтись. Однако найти донора оказалось непросто. В результате было принято решение провести ТКМ от мамы.