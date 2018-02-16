Вчера умер Егор Кубарев.

После второй трансплантации некоторое время все было хорошо. Но в феврале Егор вернулся в больницу. Удар нанесла вирусная инфекция, не слишком грозная для здоровых детей, но очень опасная в ранний период после трансплантации. Егор получал лекарства, но инфекция не отступала, с легкими становилось все хуже и хуже, снижалась и функция костного мозга. Больше месяца мальчик провел в реанимации, но никакие усилия врачей и никакие лекарства не могли остановить ухудшение…

Мы были знакомы с Егором больше четырех лет. За это время десятки людей помогали мальчику выздороветь, и надежда оставалась до самых последних дней.



Светлая память. Сил близким.