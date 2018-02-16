|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Пушкино (Московской область)
|Дата смерти
|5.06.2022
06.06.2022
Вчера умер Егор Кубарев.
После второй трансплантации некоторое время все было хорошо. Но в феврале Егор вернулся в больницу. Удар нанесла вирусная инфекция, не слишком грозная для здоровых детей, но очень опасная в ранний период после трансплантации. Егор получал лекарства, но инфекция не отступала, с легкими становилось все хуже и хуже, снижалась и функция костного мозга. Больше месяца мальчик провел в реанимации, но никакие усилия врачей и никакие лекарства не могли остановить ухудшение…
Мы были знакомы с Егором больше четырех лет. За это время десятки людей помогали мальчику выздороветь, и надежда оставалась до самых последних дней.
Светлая память. Сил близким.
27.01.2022
Егор выписан.
06.12.2021
С момента второй пересадки прошло более четырех с половиной месяцев. Егор чувствует себя нормально. Сейчас ему назначили противовирусный препарат «Валтрекс». В нем же нуждаются и другие дети в отделении. Стоимость лекарства 207 500 рублей.
28.09.2021
Все-таки произошел рецидив: у мальчика очень сложный вариант лейкоза. Мальчик уже получил CAR-T-клеточную терапию и повторную трансплантацию. Сейчас с момента второй пересадки прошло два с половиной месяца, Егор в стабильном состоянии.
20.02.2019
Егор выписан с улучшением.
04.10.2018
По последним данным, трансплантат у Егора хорошо функционирует, состояние стабильное. Проводится плановое обследование - прошло три месяца после пересадки.
05.09.2018
Егор в ремиссии. Из проблем — снижение аппетита. Мальчик получает сопроводительную терапию.
24.08.2018
Полтора месяца после трансплантации. Инфекционных очагов нет, но Егор жалуется на вялость и сонливость. Мальчика обследуют, продолжается терапия и динамическое наблюдение.
18.07.2018
После курса с «Блинцито» проведена трансплантация костного мозга. Состояние стабильное, начинается приживление (лейкоциты), переливания компонентов крови не нужны.
18.06.2018
Егор продолжает терапию с «Блинцито», переносит удовлетворительно, состояние стабильное. Была инфекция, потребовавшая назначения антибиотиков, но сейчас уже лучше, антибиотик отменен.
29.05.2018
Егор продолжает курс терапии «Блинцито», переносит удовлетворительное, в стабильном состоянии мальчик переводится в отделение дневного стационара. Далее планируются продолжение терапии и трансплантация костного мозга.
20.05.2018
Мы закрываем сбор средств для Егора. Вчера на телеканале НТВ про него вышел сюжет, за один день зрители перечислили на лечение мальчика 7 492 054 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
18.05.2018
Стандартная при данном виде лейкоза терапия Егору недостаточно помогает, поэтому сейчас мальчик нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб). На курс лекарства необходимо собрать 3 500 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для мальчика.
26.04.2018
Состояние стабильное, но есть инфекционные очаги, сохраняются подъемы температуры. Сейчас у Егора пауза в противоопухолевой терапии, потому что показатели крови резко снижены (глубокая аплазия кроветворения).
04.04.2018
У Егора остается довольно высокий уровень минимальной остаточной болезни.
Поэтому, возможно, мальчику понадобится трансплантация костного мозга.
20.02.2018
Мы закрываем сбор средств для Егора, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
16.02.2018
Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза. В целом все лечение проходит неплохо, сейчас Егор в ремиссии. Но терапию нужно получать и дальше, сейчас мальчик нуждается в противоопухолевом препарате «Спрайсел», необходимом при его варианте лейкоза. На курс препарата нужно собрать 145 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Егора.
Ваша помощь Егору
|Д*****н А.
|10 000 ₽
|И****в И.
|1 500 ₽
|200 ₽
|М******а А.
|2 500 ₽
|200 000 ₽