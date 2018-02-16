Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Егор Кубарев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородПушкино (Московской область)
Дата смерти5.06.2022
Поделиться:

06.06.2022

Вчера умер Егор Кубарев.

После второй трансплантации некоторое время все было хорошо. Но в феврале Егор вернулся в больницу. Удар нанесла вирусная инфекция, не слишком грозная для здоровых детей, но очень опасная в ранний период после трансплантации. Егор получал лекарства, но инфекция не отступала, с легкими становилось все хуже и хуже, снижалась и функция костного мозга. Больше месяца мальчик провел в реанимации, но никакие усилия врачей и никакие лекарства не могли остановить ухудшение…

Мы были знакомы с Егором больше четырех лет. За это время десятки людей помогали мальчику выздороветь, и надежда оставалась до самых последних дней.

Светлая память. Сил близким.

27.01.2022

Егор выписан.

06.12.2021

С момента второй пересадки прошло более четырех с половиной месяцев. Егор чувствует себя нормально. Сейчас ему назначили противовирусный препарат «Валтрекс». В нем же нуждаются и другие дети в отделении. Стоимость лекарства 207 500 рублей.

28.09.2021

Все-таки произошел рецидив: у мальчика очень сложный вариант лейкоза. Мальчик уже получил CAR-T-клеточную терапию и повторную трансплантацию. Сейчас с момента второй пересадки прошло два с половиной месяца, Егор в стабильном состоянии.

20.02.2019

Егор выписан с улучшением.

04.10.2018

По последним данным, трансплантат у Егора хорошо функционирует, состояние стабильное. Проводится плановое обследование - прошло три месяца после пересадки.

05.09.2018

Егор в ремиссии. Из проблем — снижение аппетита. Мальчик получает сопроводительную терапию.

24.08.2018

Полтора месяца после трансплантации. Инфекционных очагов нет, но Егор жалуется на вялость и сонливость. Мальчика обследуют, продолжается терапия и динамическое наблюдение.

18.07.2018

После курса с «Блинцито» проведена трансплантация костного мозга. Состояние стабильное, начинается приживление (лейкоциты), переливания компонентов крови не нужны.

18.06.2018

Егор продолжает терапию с «Блинцито», переносит удовлетворительно, состояние стабильное. Была инфекция, потребовавшая назначения антибиотиков, но сейчас уже лучше, антибиотик отменен.

29.05.2018

Егор продолжает курс терапии «Блинцито», переносит удовлетворительное, в стабильном состоянии мальчик переводится в отделение дневного стационара. Далее планируются продолжение терапии и трансплантация костного мозга.

20.05.2018

Мы закрываем сбор средств для Егора. Вчера на телеканале НТВ про него вышел сюжет, за один день зрители перечислили на лечение мальчика 7 492 054 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

18.05.2018

Стандартная при данном виде лейкоза терапия Егору недостаточно помогает, поэтому сейчас мальчик нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб). На курс лекарства необходимо собрать 3 500 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для мальчика.

26.04.2018

Состояние стабильное, но есть инфекционные очаги, сохраняются подъемы температуры. Сейчас у Егора пауза в противоопухолевой терапии, потому что показатели крови резко снижены (глубокая аплазия кроветворения).

04.04.2018

У Егора остается довольно высокий уровень минимальной остаточной болезни.

Поэтому, возможно, мальчику понадобится трансплантация костного мозга.

20.02.2018

Мы закрываем сбор средств для Егора, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

16.02.2018

Егор лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза. В целом все лечение проходит неплохо, сейчас Егор в ремиссии. Но терапию нужно получать и дальше, сейчас мальчик нуждается в противоопухолевом препарате «Спрайсел», необходимом при его варианте лейкоза. На курс препарата нужно собрать 145 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Егора.

Ваша помощь Егору

06.12.21
Д*****н А.10 000 ₽
06.12.21
И****в И.1 500 ₽
06.12.21
200 ₽
06.12.21
М******а А.2 500 ₽
06.12.21
200 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari