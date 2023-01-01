07.05.2019 В марте был контроль, ремиссия подтверждается. Маша учится в школе в 10 классе, готовится поступать в мединститут в Нижнем Новгороде. Учится с увлечением, рада была вернуться в школу после домашнего обучения. Участвует в спектаклях для детского сада, вожатая в лагере.

14.02.2019 У Маши сохраняется ремиссия, никаких препаратов принимать не нужно. Из проблем - Маша часто простужается и в школу не ходит.

02.08.2018 У девочки все хорошо, в середине августа приедет на контроль.

05.07.2018 Девочка полностью закончила запланированный курс «Адцетриса», в середине июля будет очередная ПЭТ-КТ.

05.06.2018 Было уже шесть введений «Адцетриса», седьмое и последнее запланировано на 13 июня. Затем планируется обследование. Сейчас девочка находится дома, чувствует себя неплохо, на дому сдает экзамены за девятый класс.

24.04.2018 По результатам обследования - улучшение состояния легких и лимфоузлов. В мае будет продолжена терапия «Адцетрисом».

05.04.2018 12 апреля будет 4-е введение «Адцетриса», тогда же будет и ПЭТ/КТ-исследование. После него врачи примут решение о дальнейшем лечении.

23.02.2018 Мы закрываем сбор средств для Маши, благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девушки собрано 14 626 927 рублей. Спасибо!

21.02.2018 Маша заболела в ноябре 2015 года, у нее лимфома Ходжкина. Девочка прошла курс лечения и вышла в ремиссию. Но в прошлом мае случился рецидив заболевания. В Санкт-Петербурге, в НИИ им. Горбачевой, где сейчас лечится Маша, врачи подобрали для терапии новейший препарат «Адцетрис», созданный специально для рефрактерных лимфом, устойчивых к другой терапии. На курс лекарства необходимо собрать 1 200 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Маши.