26.06.2018 Через 97 дней после трансплантации сохраняется риск иммунных и инфекционных осложнений, но состояние стабильное. Достоверных признаков острой и хронической формы РТПХ, видимых очагов инфекций нет. Из проблем есть вторичная артериальная гипертензия. Ребенок наблюдался совместно с кардиологом, рекомендации даны.

22.05.2018 Иры выписывается на 3-4 недели, затем будет очередная плановая госпитализация. Сейчас все хорошо, серьезных осложнений нет, самочувствие нормальное.

16.04.2018 Трансплантация проведена. Состояние относительно стабильное, костный мозг функционирует, достоверных признаков кожной формы РТПХ нет.

15.03.2018 Ира поступила в отделение трансплантации, проходит процедуру кондиционирования. Трансплантация состоится в ближайшие дни.

10.03.2018 Мы закрываем сбор средств для Иры. Благодаря сюжету, который вышел на канале НТВ, на лечение Иры за один день удалось собрать 3 295 538 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь еще одному ребенку. Спасибо!

08.03.2018 У Иры анемия Фанкони, девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Единственным эффективным методом терапии для Иры является трансплантация костного мозга, ее девочке проведут от неродственного донора. Донора уже нашли, он живет в Германии, теперь нужно оплатить процедуру его поиска активации. Она обойдется в 1 610 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для девочки.