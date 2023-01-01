17.09.2018 Арсений выписан на поддержку.

21.06.2018 Арсений в четверг начинает второй этап терапии консолидации, проблемы с почками разрешились, сейчас все хорошо.

16.05.2018 Арсений на амбулаторной квартире, лечение проходит планово, закончился первый этап терапии консолидации. На гормонах хороший аппетит. Гуляет, читает с мамой книжки в свободное от обследований и процедур время.

21.03.2018 Мы закрываем сбор средств для Арсения, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.03.2018 У Арсения острый лимфобластный лейкоз, мальчик приехал на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в начале февраля. Врачи проводили химиотерапию по стандартному протоколу лекарством «Аспарагиназа», однако ожидаемый эффект не был получен. Было решено продолжить терапию зарубежным аналогом препарата — «Кидролазой». Стоимость курса для Арсения стоит 518 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.