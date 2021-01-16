Ход лечения
19.02.2021
Состояние стабильное, есть неплохой шанс на восстановление показателей крови, поэтому пока трансплантация переносится на неопределенный срок. Лекарства, оплаченные для Миши, будут переданы другим детям.
18.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Госпитализация ожидается в начале февраля.
16.01.2021
Диагноз Мише поставили еще в 2017 году, с тех пор мальчик лечился в Центре детской гематологии, получал иммуносупрессивную терапию. Врачи хотели перезапустить костный мозг с помощью лекарств и какое-то время лечение помогало. Но Мише все равно нужна трансплантация костного мозга: только она поможет ему полностью вылечиться и забыть о вечных больницах.
На пересадку Миша приедет через пару недель, для кондиционирования понадобится препарат «Тимоглобулин». В лекарстве нуждаются и другие дети, всего на 16 флаконов необходимо собрать 194 000 рублей.