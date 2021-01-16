Диагноз Мише поставили еще в 2017 году, с тех пор мальчик лечился в Центре детской гематологии, получал иммуносупрессивную терапию. Врачи хотели перезапустить костный мозг с помощью лекарств и какое-то время лечение помогало. Но Мише все равно нужна трансплантация костного мозга: только она поможет ему полностью вылечиться и забыть о вечных больницах.

На пересадку Миша приедет через пару недель, для кондиционирования понадобится препарат «Тимоглобулин». В лекарстве нуждаются и другие дети, всего на 16 флаконов необходимо собрать 194 000 рублей.