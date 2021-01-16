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Миша Шумилов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Жигулевск, Самарская обл.
Возраст11 лет
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Лекарства недостаточно эффективны в Мишином случае болезни. Мальчик готовится к трансплантации костного мозга, нужен препарат, входящий в протокол подготовки.

Ход лечения

19.02.2021

Состояние стабильное, есть неплохой шанс на восстановление показателей крови, поэтому пока трансплантация переносится на неопределенный срок. Лекарства, оплаченные для Миши, будут переданы другим детям.

18.01.2021

Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Госпитализация ожидается в начале февраля.

16.01.2021

Диагноз Мише поставили еще в 2017 году, с тех пор мальчик лечился в Центре детской гематологии, получал иммуносупрессивную терапию. Врачи хотели перезапустить костный мозг с помощью лекарств и какое-то время лечение помогало. Но Мише все равно нужна трансплантация костного мозга: только она поможет ему полностью вылечиться и забыть о вечных больницах.

На пересадку Миша приедет через пару недель, для кондиционирования понадобится препарат «Тимоглобулин». В лекарстве нуждаются и другие дети, всего на 16 флаконов необходимо собрать 194 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Мише

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