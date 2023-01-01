|Диагноз
|острый лимфобластный лейкоз
|Город
|пос. Преображение, Приморский край
|Дата смерти
|3.10.2019
04.10.2019 Вчера не стало Насти Заболотиной.
Девочку пытались лечить всеми возможными способами. Но ни лекарства, ни трансплантация, ни клеточная терапия не помогали. Бывают такие случаи. И когда все возможные методы лечения были испробованы и ничто не помогло, Настю выписали домой. Это произошло пять месяцев назад.
Эта хрупкая девочка любила рисование и животных, особенно лошадей, и мечтала, что когда-нибудь у нее будет своя лошадь...
Светлая память. Сил близким.
07.05.2019 К сожалению, у Насти молекулярный рецидив через полгода после клеточной терапии. Девочка выписана домой.
06.02.2019 Три месяца после клеточной терапии. Состояние стабильное. Настя переведена в реабилитационный центр "Русское поле".
20.12.2018 Настя восстановилась после клеточной терапии, переливания крови не нужны. В стабильном состоянии девочка переводится в стационар кратковременного лечения.
16.11.2018 У Насти сегодня седьмые сутки CAR-T клеточной терапии, девочка пока находится в аплазии. По очагам инфекции есть некоторое улучшение.
23.10.2018 Прошло уже почти полгода после трансплантации. В анализах снова появились опухолевые клетки, поэтому, возможно, девочке будет проводиться новейшая CAR T-клеточная терапия. Сейчас Настя обследуется.
05.10.2018 Пока еще нужно продолжение иммуносупрессивной терапии в связи с РТПХ.
03.09.2018 По РТПХ улучшение, функция трансплантата удовлетворительная. Переливания крови сейчас не нужны.
20.08.2018 У Насти обнаружено небольшое количество опухолевых клеток, поэтому изменена терапия, отменены некоторые иммуносупрессивные лекарства. Скоро предстоит контрольная пункция. Сопроводительная терапия согласно плану.
20.07.2018 Два с половиной месяца после трансплантации. Есть признаки РТПХ кожи и кишечника, но состояние стабильное, с улучшением, аппетит хороший. В дополнительных назначениях не нуждается. Терапию продолжает в полном объеме.
20.06.2018 Полтора месяца после трансплантации. Температура нормальная, трансплантат функционирует удовлетворительно, состояние стабильное. Продолжена плановая терапия.
18.05.2018 Трансплантация проведена. Уже появились свои лейкоциты и тромбоциты, переливания крови не нужны.
04.05.2018 Настя в стабильном состоянии. Предтрансплантационная терапия с «Блинцито» завершена. Проведено кондиционирование перед трансплантацией от неродственного донора, на сегодня запланировано введение клеток.
01.04.2018 Мы закрываем сбор средств для Насти, благодаря сюжету на канале НТВ для девочки собрано 6 449 388 рублей. Спасибо!
30.03.2018 У Насти рецидив острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), с января она лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Девочке предстоит трансплантация костного мозга, и сейчас идет поиск неродственного донора, поскольку среди родных донора не удалось найти. Насте необходимо принимать противоопухолевый препарат «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб) в качестве таргетной терапии для рецидивного течения ОЛЛ. Стоимость курса лечения составляет 3 150 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Насти.