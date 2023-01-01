04.10.2019 Вчера не стало Насти Заболотиной.

Девочку пытались лечить всеми возможными способами. Но ни лекарства, ни трансплантация, ни клеточная терапия не помогали. Бывают такие случаи. И когда все возможные методы лечения были испробованы и ничто не помогло, Настю выписали домой. Это произошло пять месяцев назад.

Эта хрупкая девочка любила рисование и животных, особенно лошадей, и мечтала, что когда-нибудь у нее будет своя лошадь...

Светлая память. Сил близким.

07.05.2019 К сожалению, у Насти молекулярный рецидив через полгода после клеточной терапии. Девочка выписана домой.

06.02.2019 Три месяца после клеточной терапии. Состояние стабильное. Настя переведена в реабилитационный центр "Русское поле".

20.12.2018 Настя восстановилась после клеточной терапии, переливания крови не нужны. В стабильном состоянии девочка переводится в стационар кратковременного лечения.

16.11.2018 У Насти сегодня седьмые сутки CAR-T клеточной терапии, девочка пока находится в аплазии. По очагам инфекции есть некоторое улучшение.

23.10.2018 Прошло уже почти полгода после трансплантации. В анализах снова появились опухолевые клетки, поэтому, возможно, девочке будет проводиться новейшая CAR T-клеточная терапия. Сейчас Настя обследуется.

05.10.2018 Пока еще нужно продолжение иммуносупрессивной терапии в связи с РТПХ.

03.09.2018 По РТПХ улучшение, функция трансплантата удовлетворительная. Переливания крови сейчас не нужны.

20.08.2018 У Насти обнаружено небольшое количество опухолевых клеток, поэтому изменена терапия, отменены некоторые иммуносупрессивные лекарства. Скоро предстоит контрольная пункция. Сопроводительная терапия согласно плану.

20.07.2018 Два с половиной месяца после трансплантации. Есть признаки РТПХ кожи и кишечника, но состояние стабильное, с улучшением, аппетит хороший. В дополнительных назначениях не нуждается. Терапию продолжает в полном объеме.

20.06.2018 Полтора месяца после трансплантации. Температура нормальная, трансплантат функционирует удовлетворительно, состояние стабильное. Продолжена плановая терапия.

18.05.2018 Трансплантация проведена. Уже появились свои лейкоциты и тромбоциты, переливания крови не нужны.

04.05.2018 Настя в стабильном состоянии. Предтрансплантационная терапия с «Блинцито» завершена. Проведено кондиционирование перед трансплантацией от неродственного донора, на сегодня запланировано введение клеток.

01.04.2018 Мы закрываем сбор средств для Насти, благодаря сюжету на канале НТВ для девочки собрано 6 449 388 рублей. Спасибо!

30.03.2018 У Насти рецидив острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), с января она лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Девочке предстоит трансплантация костного мозга, и сейчас идет поиск неродственного донора, поскольку среди родных донора не удалось найти. Насте необходимо принимать противоопухолевый препарат «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб) в качестве таргетной терапии для рецидивного течения ОЛЛ. Стоимость курса лечения составляет 3 150 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Насти.