31.08.2021 Софья приехала на плановую проверку, чувствует себя удовлетворительно

28.07.2020 Соня по-прежнему получает «Алеценсу». Сейчас сбором средств на лекарство занимается уфимский фонд «Потерь нет».

08.04.2019 Девочка была на консультации в поликлинике НМИЦ ДГОИ, у нее подтверждена ремиссия заболевания, рекомендовано продолжить терапию «Алеценсой».

25.06.2018 Соня хорошо переносит терапию «Алеценсой», рекомендовано продолжить прием лекарства.

06.04.2018 Мы закрываем сбор средств для Сони. Благодаря телезрителям 5 канала, на лечение Сони за один день удалось собрать 15 518 319 рублей. Это превышает необходимую сумму, а значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

Соня выписана, будет лечиться по месту жительства. Сейчас она в ремиссии, но «Алеценсу» надо принимать, чтобы избежать рецидива. Через некоторое время девочке предстоит реабилитация в центре «Русское поле».

05.04.2018 Сегодня на Пятом канале про Соню вышел сюжет.

04.04.2018 У Сони в январе зафиксирован второй рецидив крупноклеточной лимфомы с поражением центральной нервной системы (ЦНС), девочка находится на лечении в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас Соня нуждается в лекарстве «Алеценса», действие которого направлено именно на ЦНС. «Алеценса» не зарегистрирована в России, и на курс препарата для пациентки необходим 1 205 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для девочки.