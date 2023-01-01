30.07.2018 Денис сейчас находится дома, продолжает терапию «Ксалкори». Чувствуют себя хорошо, только немного опухает одна нога к вечеру. Играет во дворе, катается на велосипеде. Настроение хорошее. Через месяц на проверку.

16.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Спасибо!

03.07.2018 Денис живет дома, у него длительная поддерживающая терапия. Сейчас он нуждается в препарате «Ксалкори». На лекарство необходимо собрать 270 000 рублей.

22.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Спасибо!

25.04.2018 У Дениса рефрактерное течение крупноклеточной неходжкинской лимфомы, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас для продолжения лечения Денис нуждается в противоопухолевом препарате «Адцетрис», стоимость которого 390 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.