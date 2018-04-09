У Вани апластическая анемия. У него впереди трансплантация костного мозга, донором станет брат. Сейчас у Вани очень важный этап: предтрансплантационное кондиционирование, подготовка к пересадке. К сожалению, у мальчика начался бронхит, велика вероятность грибковой инфекции, поэтому ему срочно требуется противогрибковый препарат «Микамин» стоимостью 336 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Ивана.