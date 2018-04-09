Ход лечения
20.05.2018
У Вани трансплантат прижился, функционирует, инфекционных проблем нет. Мальчика перевели на амбулаторную квартиру.
20.04.2018
Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Трансплантация уже проведена, донорский костный мозг пока не функционирует. Мальчик получает комбинированную противогрибковую и антибактериальную терапию.
09.04.2018
У Вани апластическая анемия. У него впереди трансплантация костного мозга, донором станет брат. Сейчас у Вани очень важный этап: предтрансплантационное кондиционирование, подготовка к пересадке. К сожалению, у мальчика начался бронхит, велика вероятность грибковой инфекции, поэтому ему срочно требуется противогрибковый препарат «Микамин» стоимостью 336 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Ивана.