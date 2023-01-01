14.11.2020 Спустя два с половиной года после завершения лечения у Даши обнаружили рецидив опухоли. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко снова решили провести облучение на аппарате «Гамма-нож». Лечение Даша уже получила, самочувствие неплохое, девочку выписали под наблюдение местных врачей.

25.04.2018 Даша выписана. В апреле она прошла не только лечение на аппарате «Гамма-нож», но и операцию по удалению небольшой опухоли с использованием микрохирургической техники. Девочка неплохо себя чувствует, ей предстоит консультация нейроонколога по поводу дальнейшего лечения.

18.04.2018 Мы закрываем сбор средств для Даши. Спасибо!

10.04.2018 У Даши опухоль головного мозга, пять лет назад девочка прошла операцию по удалению опухоли, химиотерапию и облучение. Но в этом марте на плановом обследовании врачи обнаружили повторный рост опухоли. В качестве оптимального лечения было рекомендовано облучение на аппарате «Гамма-нож». Данный вид лечения не оплачивается государством, а стоит 222 000 рублей. В рамках проекта «Стереотаксическая радиохирургия» мы объявляем сбор средств для Даши.