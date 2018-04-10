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Леша Потрымба

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Санкт-Петербург
Возраст7 лет
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Ход лечения

15.07.2018

Все неплохо. Костный мозг функционирует, температура нормальная. Из очагов инфекции остался энтероколит. Леша находится в стационаре кратковременного лечения.

17.06.2018

Видимых очагов инфекции нет, однако есть цитамегаловирусная инфекция. Проведена доливка донорских лимфоцитов для борьбы с ней. Сейчас Леше лучше. Признаков РТПХ нет. Трансплантат функционирует.

15.05.2018

Проведена трансплантация от отца. Состояние стабильное, костный мозг функционирует, серьезных осложнений нет, все по плану. Леша переводится в стационар кратковременного лечения.

Весь ход лечения

Статьи о Леше

10.04.2018

Реагенты для Леши

Леша Потрымба готовится к пересадке костного мозга в стерильном боксе Центра гематологии им. Димы Рогачева. И ему нужна помощь.

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