Ход лечения
15.07.2018
Все неплохо. Костный мозг функционирует, температура нормальная. Из очагов инфекции остался энтероколит. Леша находится в стационаре кратковременного лечения.
17.06.2018
Видимых очагов инфекции нет, однако есть цитамегаловирусная инфекция. Проведена доливка донорских лимфоцитов для борьбы с ней. Сейчас Леше лучше. Признаков РТПХ нет. Трансплантат функционирует.
15.05.2018
Проведена трансплантация от отца. Состояние стабильное, костный мозг функционирует, серьезных осложнений нет, все по плану. Леша переводится в стационар кратковременного лечения.
Статьи о Леше
Реагенты для Леши
Леша Потрымба готовится к пересадке костного мозга в стерильном боксе Центра гематологии им. Димы Рогачева. И ему нужна помощь.