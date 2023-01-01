19.11.2018 Проведено шесть введений «Китруды», сейчас Артем выписан домой, в декабре приедет на продолжение терапии. Состояние стабильное.

26.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Артема. Спасибо!

02.10.2018 Артему продолжают проводить терапию препаратом «Китруда». На очередной курс лекарства необходимо собрать 334 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Артема.

19.09.2018 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

30.08.2018 Артем нуждается в терапии иммунопрепаратом «Китруда», так как «Адцетрис» в его случае оказался недостаточно эффективен. На лекарство необходимо собрать 166 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Артема.

15.07.2018 Проводится предтрансплантационное обследование, установлен центральный венозный катетер. Состояние стабильное, продолжена плановая терапия.

20.06.2018 Вчера была очередное (четвертое) введение «Адцетриса», перенес удовлетворительно. Состояние стабильное. Также собраны клетки для аутотрансплантации, которая должна пройти в июле. Сейчас Артем пока ненадолго выписан.

16.05.2018 После блока терапии с «Адцетрисом» отмечено улучшение. Проведен второй блок, Артем выписан, сейчас планируется госпитализация для проведения третьего блока. Состояние стабильное.

20.04.2018 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Артему уже проведен блок терапии с «Адцетрисом», ему стало лучше: исчезли тяжелые симптомы. Мальчик переведен в стационар кратковременного лечения.

10.04.2018 У Артема лимфома Ходжкина, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас для проведения курса химиотерапии Артем нуждается в противоопухолевом препарате «Адцетрис» стоимостью 195 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.