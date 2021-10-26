Доливка помогла, трансплантат функционирует лучше, проявлений РТПХ нет.

Ксюша чувствует себя неплохо. Сейчас нужно бороться с инфекциями, в том числе с угрозой грибковой инфекции. В этом девочке поможет терапия препаратом «Вифенд» в форме для внутривенного введения. Его стоимость 220 850 рублей.