Ход лечения
20.12.2021
У Ксюши почти два месяца после доливки клеток. Есть некоторые инфекционные проблемы, но в целом костный мозг функционирует хорошо, состояние стабильное.
19.11.2021
Доливка помогла, трансплантат функционирует лучше, проявлений РТПХ нет.
Ксюша чувствует себя неплохо. Сейчас нужно бороться с инфекциями, в том числе с угрозой грибковой инфекции. В этом девочке поможет терапия препаратом «Вифенд» в форме для внутривенного введения. Его стоимость 220 850 рублей.
26.10.2021
Чтобы костный мозг заработал, Ксюше решили провести доливку маминых стволовых клеток. Это произошло неделю назад. Ждем результатов.
Ваша помощь Ксюше
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