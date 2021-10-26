Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ксюша Заиграева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородУлан-Удэ
Возраст8 лет
Поделиться:
После повторной трансплантации костного мозга Ксюша пытается справиться с возникшими осложнениями.

Ход лечения

20.12.2021

У Ксюши почти два месяца после доливки клеток. Есть некоторые инфекционные проблемы, но в целом костный мозг функционирует хорошо, состояние стабильное.

19.11.2021

Доливка помогла, трансплантат функционирует лучше, проявлений РТПХ нет.

Ксюша чувствует себя неплохо. Сейчас нужно бороться с инфекциями, в том числе с угрозой грибковой инфекции. В этом девочке поможет терапия препаратом «Вифенд» в форме для внутривенного введения. Его стоимость 220 850 рублей.

26.10.2021

Чтобы костный мозг заработал, Ксюше решили провести доливку маминых стволовых клеток. Это произошло неделю назад. Ждем результатов.

Весь ход лечения

Ваша помощь Ксюше

25.11.21
Ф******в Г.300 ₽
25.11.21
Я*******а О.300 ₽
25.11.21
700 ₽
25.11.21
300 ₽
25.11.21
57 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari