06.05.2019 Прошел уже почти год после трансплантации, состояние Миши стабильное, все анализы в норме, подтверждена ремиссия. 14 мая Миша с мамой планируют приехать на плановую проверку в «Русское поле». В садик Миша пока не ходит, в общественных местах пока разрешено появляться только в маске, но мальчик ходит на развивающие занятия в маленьких группах, учится считать, читать.

06.08.2018 Все хорошо. Миша пока еще в клинике, но уже гуляет, бегает и прыгает.

02.07.2018 Миша переведен для дальнейшей терапии в стационар кратковременного лечения. Трансплантат у мальчика функционирует. Видимых очагов инфекций нет, все стабильно. Недавно мальчик получил клеточную терапию лимфоцитами.

01.06.2018 Трансплантация проведена. Костный мозг пока не функционирует, нужны переливания компонентов крови.

14.05.2018 Миша проходит предтрансплантационное обследование. Состояние стабильное. На завтра запланирована госпитализация в отделение трансплантации.

11.05.2018 Мы закрываем сбор для Миши. Вчера на Пятом канале про него вышел сюжет. За один день телезрители перечислили на лечение мальчика 17 219 232 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

10.05.2018 У Миши врожденное заболевание кроветворной системы — анемия Даймонда-Блэкфана. Мальчик болеет буквально с первых дней жизни, сейчас он лечится в Центре детской гематологии. Единственным эффективным методом терапии для Миши является трансплантация костного мозга. Донора уже нашли в Польше, осталось только оплатить процедуру его поиска и активации. Она обойдется в 1 900 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» фонд «Подари жизнь» объявляет сбор средств для Миши.