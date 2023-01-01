15.10.2018 После возвращения Златы в клинику было признано, что ответа на терапию нет, необходима трансплантация. Неродственного донора для девочки удалось найти в российском регистре, и в сентябре трансплантация была проведена. Донорские клетки прижились, все неплохо.

01.06.2018 Злата пока выписана для продолжения терапии по месту жительства, приедет в клинику в августе.

23.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Златы. Спасибо!

16.05.2018 Злата лечится от апластической анемии) в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас девочка, как и несколько других пациентов Центра с таким же диагнозом, нуждается в препарате «фактора роста» — «Неуластим». Он стимулирует выработку лейкоцитов. На лекарство необходимо собрать 205 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для девочки и других пациентов Центра.