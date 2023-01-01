15.04.2019 Сегодня умер Даня Машинов.

Нейробластома — очень агрессивная и коварная опухоль, требующая самого интенсивного лечения, которое не всегда гарантирует победу. Но в Данином случае поступило еще и другое сообщение: что у мальчика после терапии по поводу нейробластомы очень быстро развился вторичный лейкоз, с которым не смогли справиться... Светлая память. Сил маме.

03.07.2018 Лечение проведено, Даня выписан из московской клиники. MIBG-терапия позади, и сегодня мальчику в нижегородской больнице провели аутотрансплантацию стволовых клеток. Состояние стабильное, в октябре мальчика ждут на проверку в Центре детской гематологии.

25.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Дани. Благодаря сюжету на Пятом канале для мальчика удалось собрать 19 662 576 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

24.05.2018 Сегодня на Пятом канале про Даню вышел сюжет.

23.05.2018 У Дани нейробластома заднего средостения. В августе прошлого года он начал получать химиотерапию в нижегородской больнице, но после шести блоков опухоль продолжала расти, и Даню направили в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи Центра определили, что следующим этапом лечения должна быть MIBG-терапия.

MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Эффективность такого облучения довольно высока, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Сейчас этот вид лечения проводится и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Чтобы провести Дане MIBG-терапию, необходимо купить радиофармпрепарат на сумму 800 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы открываем сбор средств для мальчика.