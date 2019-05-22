|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|г. Ростов-на-Дону
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
16.06.2022
Мы закрываем сбор средств для Святослава. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!
13.06.2022
По основному заболеванию у мальчика все хорошо. Но иммунитет Святослава пока еще не может сам бороться с инфекциями. Поэтому он нуждается в постоянной терапии препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость четырех флаконов лекарства 92 400 рублей.
22.05.2019
Святослав приехал на проверку. Было ухудшение химеризма, сейчас снова улучшение, но вдруг снизились показатели лейкоцитов (гранулоцитов). Получил высокие дозы иммуноглобулинов. Пока уехал домой ждать ответа.
Ваша помощь Святославу
|Legal Run 2022
|92 400 ₽