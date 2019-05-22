По основному заболеванию у мальчика все хорошо. Но иммунитет Святослава пока еще не может сам бороться с инфекциями. Поэтому он нуждается в постоянной терапии препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость четырех флаконов лекарства 92 400 рублей.