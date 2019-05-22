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Святослав Богуцкий

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городг. Ростов-на-Дону
Возраст7 лет
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У Святослава прошло четыре года после повторной трансплантации. У мальчика пока плохо работает иммунная система.

Ход лечения

16.06.2022

Мы закрываем сбор средств для Святослава. Вся необходимая сумма собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2022. Спасибо большое!

13.06.2022

По основному заболеванию у мальчика все хорошо. Но иммунитет Святослава пока еще не может сам бороться с инфекциями. Поэтому он нуждается в постоянной терапии препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Стоимость четырех флаконов лекарства  92 400 рублей. 

22.05.2019

Святослав приехал на проверку. Было ухудшение химеризма, сейчас снова улучшение, но вдруг снизились показатели лейкоцитов (гранулоцитов). Получил высокие дозы иммуноглобулинов. Пока уехал домой ждать ответа.

Весь ход лечения

Ваша помощь Святославу

16.06.22
Legal Run 202292 400 ₽
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