05.04.2019 Варя выписана на поддержку. Состояние удовлетворительное.

06.02.2019 Проведен очередной блок химиотерапии по протоколу для саркомы Юинга. С инфекционными осложнениями удалось справиться. На очередном совещании группы по исследованию опухолей костей, с учетом достижения стабилизации процесса, принято решение о проведении Варе поддерживающей химиотерапии («Винорельбин» и «Циклофосфан») длительностью 24 недели.

09.01.2019 Состояние стабильное. Терапия прежняя, если не считать добавления противоинфекционной терапии из-за появления стоматита.

11.12.2018 Все более или менее по-прежнему. Добавлена противогрибковая терапия («Дифлюкан»).

21.11.2018 Состояние стабильное. Видимых очагов инфекции нет. Температура нормальная. После химиотерапии снижен уровень лейкоцитов, поэтому проведена стимуляция препаратом «Зарсио». В остальном терапия прежняя, плановая.

30.10.2018 Собрать достаточное количество клеток для аутотрансплантации так и не удалось. Поэтому, учитывая объем уже проведенного лечения и отсутствие остаточной опухоли по результатам контрольного обследования, от этой процедуры решено отказаться. Будет продолжена дальнейшая химиотерапия. Сегодня выполнено ПЭТ/КТ-исследование, результат в работе.

01.10.2018 Собрать стволовые клетки для аутотрансплантации пока нельзя: их уровень недостаточен, нужно продолжать введение лекарства для стимуляции. В остальном все по плану, Варя чувствует себя нормально, не лихорадит, при необходимости получает переливания крови.

03.09.2018 Проведен восьмой блок химиотерапии. Состояние стабильное. Не лихорадит. Видимых очагов инфекции нет. Начата подготовка ко взятию клеток для аутотрансплантации.

07.08.2018 Варя с мамой сегодня вернулись в Россию. Терапия в Германии прошла по плану. Врачи провели все запланированные курсы протонного облучения и химиотерапии. О результатах лечения пока говорить рано. Варвара на этой неделе госпитализируется в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева для продолжения лечения - проведения очередных курсов «химии».

02.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Вари. Спасибо!

11.06.2018 Сегодня про Варю вышел сюжет на телеканале НТВ. Телезрители НТВ пожертвовали для Вари 5 714 394 рубля. Спасибо! Сбор средств продолжается.

09.06.2018 У Вари опухоль крестцового отдела позвоночника — саркома Юинга. Девочка проходит химиотерапию в онкологическом отделении Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям. К сожалению, опухоль расположена так, что хирургически удалить ее невозможно. Но есть надежда, что опухолевые клетки удастся уничтожить комбинированным воздействием химиотерапии и облучения — эти два метода будут как бы усиливать друг друга. А чтобы обеспечить максимально точное облучение, будет использован особый метод, пока еще редко применяющийся в России: протонная терапия.

Врачи Университетской клиники в немецком городе Хайдельберге готовы в самое ближайшее время принять Варю на это сложнейшее лечение. Но за него необходимо уплатить 8 000 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Вари.