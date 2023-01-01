07.05.2019 Контроль был в марте, ремиссию подтвердили. Саша набрал вес, понемногу тренирует мышцы. С удовольствием ходит в школу. Рад, что можно учиться не дома. Думает о профессии: в этом году ЕГЭ.

30.11.2018 Мальчик дома, полная ремиссия, чувствует себя хорошо, учится (на домашнем обучении).

29.09.2018 Саша дома, ему предстоит второй и последний курс «Адцетриса» после трансплантации, затем обследование, которое также будет делаться по месту жительства.

04.09.2018 У мальчика продолжается восстановительный период, сейчас уже в амбулаторном режиме. Получает противогрибковую терапию.

02.08.2018 12 июля была трансплантация. Сейчас Саша еще в клинике, идёт посттранспантационный период, мальчик восстанавливается.

04.07.2018 Обследование методом ПЭТ-КТ 25 июня показало улучшение. Саша с мамой приехали в Санкт-Петербург, и сегодня Саша направляется на трансплантацию.

08.06.2018 Мы закрываем сбор средств для Саши. Благодаря сюжету на Пятом канале на его лечение за один день было собрано 12 611 623 рубля! Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Первое введение «Адцетриса» Саша получил в Санкт-Петербурге, второе в ближайшие дни будет проведено по месту жительства, в Тюмени. Затем предстоит обследование методом ПЭТ/КТ.

07.06.2018 Сегодня на Пятом канале про Сашу вышел сюжет.

06.06.2018 Саша болеет уже почти полтора года. В январе 2017 года он стал температурить, жаловаться на самочувствие, его госпитализировали в Тюменскую областную больницу. Оказалось, что у мальчика онкологическое заболевание — лимфома Ходжкина.

К сожалению, сейчас уже стало ясно, что стандартная терапия, которая обычно эффективна при этом диагнозе, Саше не помогает. Надежду таким пациентам дает новейший препарат «Адцетрис», который уже спас многих наших подопечных. Врачи Санкт-Петербургского медицинского университета им. И.П. Павлова рекомендуют Саше именно этот препарат. Но это очень дорогостоящее лекарство, на его покупку нужно 1 200 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Саши.