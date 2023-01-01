04.10.2018 Операция успешно прошла 29 августа. Выписали Влада на десятый день после операции, но он приходил в Онкоцентр каждый день на перевязку: некоторое время были проблемы с заживлением. Сейчас мальчику уже сделали последнюю перевязку и рекомендовали реабилитацию в специальном центре.

17.07.2018 Операцию Владу перенесли на сентябрь.

15.06.2018 Мы закрываем сбор средств для Влада. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. За один день на лечение мальчика было собрано 14 521 218 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы можем помочь и другим детям. Спасибо!

13.06.2018 У Влада саркома Юинга, он заболел в 2014 году. Тогда мальчик прошел несколько курсов химиотерапии и операцию по удалению пораженной кости и замене ее эндопротезом. Владу поставили раздвижной неинвазивный эндопротез, длину которого можно регулировать без хирургического вмешательства, с помощью магнитного поля. Но каждый такой протез имеет ограниченную длину. И вот, прошло четыре года, мальчик вырос, и сейчас он нуждается в замене протеза. Раздвижной механизм для протеза, который нужно установить Владу, обойдется в 1 650 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Влада.