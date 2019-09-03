13.03.2020 Милана закончила процедуры фотофереза и была выписана домой на пару месяцев с рекомендациями.

20.02.2020 Улучшение сохраняется, по-прежнему нужен прием «Джакави».

10.02.2020 Милана получает фотоферез 3 раза в неделю. Тенденция к улучшению продолжается.

29.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Состояние мышц улучшилось, но движения в суставах пока ограниченны. Поэтому девочке по-прежнему нужен препарат «Джакави» и пока остается фотоферез, а также лечебная физкультура и массаж.

10.01.2019 Милаша снова нуждается в помощи благотворителей. Девочке нужно пройти через еще несколько курсов фотофереза, которые помогают организму бороться с РТПХ. Расходные материалы для шести процедур обойдутся в 870 840 рублей.

26.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Милана продолжает терапию «Джакави», а также регулярно обследуется по поводу состояния свертывающей системы крови, поскольку у нее были проблемы с тромбами.

23.12.2019 Лечение продолжается. Милане лучше. Сейчас ей нужен очередной курс препарата «Джакави», который она принимает для подавления нежелательных иммунных процессов. Его стоимость 108 150 рублей.

16.12.2019 Девочка продолжает получать фотоферез и препарат «Джакави» с положительной динамикой.

12.11.2019 Милана продолжает получать фотоферез три раза в неделю с положительным эффектом. Также ребенок принимает препарат «Джакави» для комплексного лечения тяжелой РТПХ.

23.10.2019 Милана продолжает получать фотоферез. Пролечила ОРВИ. Состояние сейчас без ухудшения, но и стойкого улучшения тоже нет.

19.09.2019 Милана проходит фотоферез, живет с мамой на съемной квартире, играет в машинки и куклы.

16.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

03.09.2019 Милана вернулась в РДКБ, у девочки серьезная реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с поражением суставов. Милане сложно разгибать руки и ноги, больно ходить. Врачи назначили девочке процедуры фотофереза. Всего понадобится 12 сеансов. Для проведения нужны специальные, весьма дорогостоящие расходные материалы, которые не предоставляются за счет государства. Их стоимость составляет 581 000 рублей.

03.10.2018 У Миланы хорошие анализы и хорошее самочувствие, девочка выписана домой. Ура!

27.08.2018 Трансплантация от полностью совместимого донора (брата) проведена 2 августа. Посттрансплантационный период был тяжелый, с сильными воспалениями слизистых оболочек. Но сейчас инфекционные очаги заживают, девочка лечит небольшую вирусную инфекцию, идет на поправку. Костный мозг функционирует.

25.07.2018 Милану перевели в отделение ТКМ. Ей предстоит трансплантация от брата.

16.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Миланы. Спасибо!

Милана неплохо себя чувствует, обожает большие машины в игровой комнате, на которых можно кататься.

27.06.2018 У Миланы острый миелобластный лейкоз, девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Скоро Милане проведут трансплантацию костного мозга от 100% совместимого брата. Перед пересадкой только необходимо пройти процедуру кондиционирования — это высокодозная химиотерапия, которая «подготовит» организм к трансплантации. Для проведения кондиционирования нужно противоопухолевое лекарство «Треосульфан» стоимостью 240 000 рублей.