07.05.2019 В январе у Арсения был обнаружен рецидив. Мальчик прошел лучевую терапию, потом 5 курсов противорецидивной химиотерапии, перенес неплохо. Сейчас аппетита нет, но в остальном активный — ездит на велосипеде, скачет. 20 мая 2019 контроль — сцинтиграфия с MIBG в Москве.

28.11.2018 Получает поддерживающую терапию амбулаторно. Запланировано проведение MIBG-сцинтиграфии. Чувствует себя ребенок хорошо.

28.09.2018 В конце августа мальчик был выписан домой на поддержку с еженедельным контролем в больнице. Первый курс поддержки перенёс не очень легко, но сейчас, когда начался второй курс, все значительно лучше — улучшилось состояние, активный, ест хорошо, ходит гулять, катается на велосипеде и самокате.

03.08.2018 Проведена аутотрансплантация, уже началось приживление - появились лейкоциты. В перспективе - скоро на выписку.

06.07.2018 Проведена MIBG-терапия. Арсений вернулся из Москвы, обследуется перед аутотрансплантацией. Чувствует себя хорошо. Живет дома.

29.06.2018 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было перечислено 12 929 022 рубля! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

27.06.2018 У Арсения нейробластома, мальчик лечится в Областной детской клинической больнице г. Екатеринбурга. Скоро, буквально в ближайшие дни, Арсению предстоит очередной этап лечения — MIBG-терапия. Она заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Эффективность такого облучения довольно высока, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Сейчас этот вид лечения проводится и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Чтобы провести Арсению MIBG-терапию, необходимо купить радиофармпрепарат на сумму 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для мальчика.