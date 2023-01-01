12.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Леша дома, получает необходимые лекарства, будет приезжать на проверки.

06.11.2018 Леша в ремиссии, но врачи хотят провести дополнительную терапию для снижения риска рецидива. Они определили генетические особенности Лешиного лейкоза и решили, что мальчику нужен таргетный препарат «Нексавар» (сорафениб) стоимостью 124 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Алеши.

01.10.2018 Все неплохо. Леша уже переведен из трансплантационного отделение в обычное, будет получать терапию в режиме амбуланса.

24.08.2018 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По РТПХ у Леши улучшение. Есть небольшие инфекционные осложнения, но в целом все неплохо.

20.08.2018 Леше провели трансплантацию костного мозга. Сейчас для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» мальчику нужен иммунопрепарат «Оренсия» стоимостью 127 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для Леши.

20.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Леши. Спасибо!

Мальчик уже поступил в отделение трансплантаци, донором станет отец. Учитывая высокий риск развития инфекционных осложнений, Леше необходимы препараты «Вифенд» и «Меронем».

28.06.2018 Леша лечится в Российской детской клинической больнице от острого миелобластного лейкоза. Мальчик ждет трансплантации костного мозга, для него это единственный эффективный метод лечения. Перед пересадкой он должен перенести подготовительную процедуру кондиционирования, для ее проведения нужен противоопухолевый препарат «Треосульфан». А для решения некоторых инфекционных проблем Леша нуждается в противогрибковом препарате «Микамин». В общей сложности на лекарства необходимо собрать 685 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Леши.