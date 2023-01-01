12.09.2018 У Дарины все хорошо. Девочка выписана домой.

20.08.2018 Через полтора месяца после трансплантации у Дарины не очень хороший химеризм, поэтому девочке сменили терапию.

30.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Дарины. Спасибо!

Диагноз Дарины пересмотрен: у девочки миелодиспластический синдром. Трансплантация проведена, все благополучно, Дарина уже вернулась в отделение гематологии из изолированного бокса трансплантационного отделения. С инфекционными осложнениями удалось справиться с помощью антибиотиков.

03.07.2018 Дарина лечится в Российской детской клинической больнице от очень серьезной болезни крови — апластической анемии. Ей необходима трансплантация костного мозга, донор — младший брат девочки. В протокол кондиционирования перед трансплантацией входит препарат «Треосульфан». Его стоимость 324 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Дарины.