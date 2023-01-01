15.08.2019 Состояние стабильное, несколько снижена выработка лейкоцитов. Принимает необходимую терапию.

04.06.2019 Марк в полной ремиссии, выписан.

08.05.2019 Состояние после клеточной терапии. Тромбоциты снижены, но переливания сейчас не нужны. Марк наблюдается, ухудшений нет.

15.02.2019 Марку провели экспериментальную CAR T-клеточную терапию. Сейчас мальчик в достаточно стабильном состоянии, под постоянным наблюдением.

29.09.2018 Марк чувствует себя хорошо, переведен на амбулаторную квартиру, наблюдается врачами отделения гематологии.

27.08.2018 Марка перевели в отделение ТКМ, 9 августа провели трансплантацию от папы. Мальчик перенес ее без выраженных осложнений. Сейчас Марк в ремиссии.

24.07.2018 Марк закончил курс «Блинцито», были аллергические реакции, но в целом мальчик перенес лечение нормально. Скоро следующий этап — гаплотрансплантация, донор — папа.

06.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Марка. Вчера на Пятом канале про него вышел сюжет. За один день на лечение мальчика было перечислено 16 042 487 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

04.07.2018 У Марка рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчик лечится в Российской детской клинической больнице. Стандартная терапия недостаточно эффективна (остается довольно высокий уровень минимальной остаточной болезни), поэтому сейчас Марк нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб). На курс лекарства для мальчика необходимо собрать 1 260 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Марка.