11.11.2021 Нам сообщили, что умер Паша Сарапкин.

Пашу удалось спасти от лимфомы, и это подарило ему три года нормальной жизни. Но бывает, что спустя годы после успешного противоопухолевого лечения возникают вторичные опухоли. У Паши это был миелодиспластический синдром. И дальше все произошло очень быстро.

Светлая память. Сил близким.

10.12.2018 9 октября проведена аутотрансплантация. Сейчас Паша заканчивает курс лучевой терапии, после которого наконец-то предстоит выписка домой! Чувствует себя хорошо.

04.10.2018 Павел госпитализирован для аутотрансплантации, точная дата которой пока не назначена. Чувствует себя хорошо.

08.09.2018 Павел продолжает получать лечение в НМИЦ онкологии. Состояние относительно нормальное, и доктор даже отпустил пациента на выходные домой, а в понедельник продолжится лечение.

01.08.2018 Мы закрываем сбор средств для Паши. Спасибо!

15.07.2018 Паша лечится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с мая. У мальчика лимфома Ходжкина, он получает терапию. Обычная «химия» оказалась неэффективной, и сейчас Паша нуждается в противоопухолевом препарате «Адцетрис». На лекарство необходимо собрать 390 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Паши.