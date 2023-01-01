17.05.2019 Никита сейчас проходит контрольное обследование спустя 9 месяцев после пересадки. Все неплохо, есть некоторые осложнения, но они не критичны на дынный момент. Находится на домашнем обучении. Настроение у мальчика хорошее.

19.02.2019 Никита выписан после плановой проверки. Все нормально.

01.11.2018 Все неплохо, только иммунитет еще не полностью восстановился. Никита выписывается домой, пока на месяц.

04.10.2018 Почти два месяца после трансплантации. Есть желудочно-кишечные проблемы: тошнота, рвота. Мальчик обследуется, получает терапию.

29.08.2018 Три недели после трансплантации. Костный мозг функционирует, все неплохо, у Никиты даже наладился аппетит. Мальчик переведен в отделение стационара кратковременного лечения.

03.08.2018 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было перечислено 10 012 815 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

01.08.2018 Никита болеет с рождения. Но точный диагноз — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь — ему поставили только в восемь лет, когда он поступил в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Единственным методом лечения для Никиты является трансплантация костного мозга. Донор для мальчика найден, и пересадка состоится в начале августа. Однако поиск и активацию донора нужно оплатить. Необходимая сумма 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор для Никиты.