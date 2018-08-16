Умер Максим Готькин. Ему было пятнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье.

Семь лет Максим болел. Химиотерапия. Рецидив с трансформацией лейкоза в другой вариант. Трансплантация от мамы. И… три года борьбы с осложнениями. Бывало то хуже, то лучше, больше года Максим даже прожил дома. А потом началось ухудшение. Врачи перебрали все возможные лекарства. Максим перенес несколько операций, попадал в реанимацию. Иногда вроде бы удавалось стабилизировать его состояние, но лишь на время. В последний раз он попал в реанимацию еще в декабре. Борьба не прекращалась ни на день, но в феврале все было кончено.

Максим был веселым и смелым. И настоящим борцом, очень взрослым для своих лет: такое часто бывает у детей, которые тяжело болеют и знают цену жизни и смерти. Он очень надеялся полностью выздороветь.

Светлая память. Сил близким.