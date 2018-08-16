|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Анапа, Краснодарский край
|Дата смерти
|8.02.2022
08.02.2022
Умер Максим Готькин. Ему было пятнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье.
Семь лет Максим болел. Химиотерапия. Рецидив с трансформацией лейкоза в другой вариант. Трансплантация от мамы. И… три года борьбы с осложнениями. Бывало то хуже, то лучше, больше года Максим даже прожил дома. А потом началось ухудшение. Врачи перебрали все возможные лекарства. Максим перенес несколько операций, попадал в реанимацию. Иногда вроде бы удавалось стабилизировать его состояние, но лишь на время. В последний раз он попал в реанимацию еще в декабре. Борьба не прекращалась ни на день, но в феврале все было кончено.
Максим был веселым и смелым. И настоящим борцом, очень взрослым для своих лет: такое часто бывает у детей, которые тяжело болеют и знают цену жизни и смерти. Он очень надеялся полностью выздороветь.
Светлая память. Сил близким.
25.10.2021
Максим переведен в стационар кратковременного лечения. Трансплантат функционирует, температура все последнее время нормальная, но пока еще нужно получать много лекарств. По кишечным осложнениям наблюдается стабилизация.
21.09.2021
Проблемы все те же. Состояние стабильное, температура нормальная.
15.08.2021
Температура нормальная, но сохраняются те же проблемы с кишечником. Потребуется препарат «Джакави».
26.07.2021
Были инфекционные проблемы, предполагалась покупка современного антибиотика, но сейчас ситуация стабилизировалась.
17.06.2021
Более или менее то же самое: Максим восстанавливается, лечит осложнения на кишечник.
03.06.2021
Максим потихоньку восстанавливается после тяжелого кишечного кровотечения, случившегося в марте. С кишечником по-прежнему все не очень хорошо, но по инфекциям ситуация не угрожающая, температура нормальная.
15.04.2021
Максим вернулся в отделение, состояние стабилизировалось, но проблем все равно хватает. Вновь получает иммунопрепарат «Хумира».
16.03.2021
Было очередное серьезное кишечное кровотечение, Максим экстренно прооперирован, находится в отделении интенсивной терапии.
16.02.2021
У Максима язвенное поражение кишечника — тяжелое и мучительное осложнение. Лекарства недостаточно эффективны, поэтому мальчику решено провести операцию, которая должна способствовать заживлению пораженного участка.
25.01.2021
Максим получает множество лекарств, в том числе антибиотики. К счастью, сейчас нет данных за кишечное кровотечение, которое очень беспокоило врачей.
11.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
09.01.2021
Максим продолжает лечиться. Для проведения иммуносупрессивной терапии ему требуется иммунопрепарат «Хумира» стоимостью 95 500 рублей.
21.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Максим продолжает получать антибактериальную, противогрибковую и иммуносупрессивную терапию. Терапия более или менее прежняя. Для борьбы с грибковой инфекцией нужен «Амфолип».
16.12.2020
Максим по-прежнему должен лечиться препаратом «Завицефта». Мы просим вас вновь поддержать мальчика и помочь нам с оплатой лекарства, его стоимость 321 000 рублей.
05.11.2020
Максиму потребовалась операция на кишечнике. Он уже переведен из послеоперационной реанимации в отделение, и есть надежда, что на фоне терапии ему скоро станет лучше.
30.10.2020
Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Все сейчас достаточно стабильно. Максим получает лекарства для борьбы с РТПХ и воспалением. Переносит удовлетворительно.
16.10.2020
Прошло больше двух лет после пересадки, по части лейкоза у Максима все нормально. Но последние месяцы его снова беспокоют инфекционные и иммунные осложнения, затронувшие желудочно-кишечный тракт. Мальчик очень худой, получает смеси для нутритивной поддержки. Сейчас в Центре детской гематологии у Максима обнаружили инфекцию, которая устойчива к большей части известных антибиотиков, так что нужны новейшие антибиотики «Колистин» и «Завицефта», а также противогрибковый препарат «Эраксис». Общая стоимость лекарств 582 000 рублей.
15.05.2019
Максим выписан.
01.11.2018
Полтора месяца после трансплантации от мамы. Из проблем на настоящий момент - цитомегаловирусная инфекция, РТПХ с поражением кожи, с положительной динамикой. Максим уже перешел в стационар кратковременного лечения, живет в пансионате, где может изредка встречаться с друзьями.
27.08.2018
Мы закрываем сбор средств для Максима. Спасибо!
У Максима немного изменилась ситуация. Дело в том, что ему сейчас поменяли запланированный протокол кондицирования. Отремонтирован аппарат, который можно использовать для тотального облучения тела, и необходимость в «Треосульфане» у Максима отпала: вместо этого лекарства мальчик получит облучение. Поэтому средства, которые были бы потрачены на «Треосульфан», будут использованы для оплаты других препаратов, которые все еще нужны Максу: это «Тепадина» и «Оренсия».
16.08.2018
Максим вернулся в Центр детской гематологии через три года после первоначального лечения лейкоза. Мальчик снова болен, причем у него произошла трансформация миелобластного лейкоза в лимфобластный. Если в первый раз справиться с болезнью могла химиотерапия, то сейчас надежда только на трансплантацию костного мозга. Ее врачи проведут в сентябре, донором станет мама Максима. А пока Максим нуждается в подготовительной терапии противоопухолевым препаратом «Треосульфан». Он обойдется в 495 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.
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