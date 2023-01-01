01.06.2019 Дорогие друзья, у нас новое горе. Вчера не стало Кати Сахаровой. Юной, нежной, красивой Кати.

У Кати был рецидив лейкоза. Врачи Центра детской гематологии перепробовали все способы помочь девочке: химиотерапию, трансплантацию, клеточную терапию. Катя очень надеялась на выздоровление, и мы надеялись вместе с ней. Но каждый раз лейкоз возвращался. И к середине мая стало ясно, что больше ничего сделать уже нельзя. Катю перевели на паллиативное лечение...

Светлая память. Сил близким.

05.02.2019 Катя вернулась в клинику. Получает CAR T-клеточную терапию.

16.11.2018 Все результаты анализов неплохие. Катя выписана.

15.10.2018 Температура нормальная. Трансплантат функционирует, явных проявлений РТПХ нет. Девочка в ремиссии, переведена в отделение стационара кратковременного лечения.

27.09.2018 Три недели после гаплотрансплантации. Состояние стабильное, костный мозг функционирует, переливания крови не нужны. Из проблем - воспаление желудочно-кишечного тракта.

31.08.2018 Катя уже получает кондиционирование, через несколько дней - трансплантация. Пока все по плану, стабильно.

20.08.2018 Мы закрываем сбор средств для Кати. Вчера на канале «НТВ» про девочку вышел сюжет. За один день на ее лечение было перечислено 3 669 086 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.08.2018 Впервые острый лимфобластный лейкоз Кате диагностировали в июле 2017 года. Она получала химиотерапию, и уже в начале 2018 года вышла в ремиссию. Но в мае 2018 года болезнь вернулась. После рецидива единственным эффективным методом лечения является трансплантация костного мозга. У Кати будет родственная пересадка, то есть донором станет кто-то из родителей. Но перед трансплантацией Кате нужно провести подготовительную процедуру кондиционирования. Для этого нужны противоопухолевые препараты «Тепадина» и «Треосульфан». Курс такой химиотерапии обойдется в 750 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Кати.