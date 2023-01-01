06.05.2019 Вика в РДКБ, проходит очередное лечение, сейчас на третьем этапе поддерживающей терапии (всего по плану 8). Чувствует себя нормально, гуляет с друзьями, дистанционно занимается в школе.

23.11.2018 Вика выписана домой!

06.11.2018 Вика сейчас проходит лучевую терапию в НМИЦ ДГОИ, это завершающий этап лечения. После него девочку выпишут домой, на поддерживающую терапию. Все планово.

25.09.2018 Вика в ремиссии, проходит третий этап терапии консолидации с «Эрвиназой», переносит препарат хорошо, особых токсических и инфекционных проблем нет. На амбулаторной квартире.

24.08.2018 Мы закрываем сбор средств для Вики. Благодаря зрителям Пятого канала за один день на ее лечение было перечислено 10 069 006 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

23.08.2018 Сегодня на Пятом канале про Вику вышел сюжет.

22.08.2018 У Вики острый лимфобластный лейкоз, она лечится в Российской детской клинической больнице. Вика в ремиссии, но терапия еще не заканчивается. Девочка нуждается в очередном курсе «химии», однако у нее появилась сильная аллергия на химиопрепараты — «Аспарагиназу» и «Онкаспар». Поэтому сейчас Вика нуждается в их зарубежном аналоге «Эрвиназа», которая лучше переносится пациентами и зарекомендовала себя во всем мире. Лекарство не зарегистрировано в России, на лечение для Вики необходимо собрать 4 995 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Вики.