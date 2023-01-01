07.01.2020 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Леша живет дома, получает необходимую терапию.

01.01.2020 У Леши положительная динамика. Но пока еще он нуждается в очередном курсе препарата «Вайдаза», который обойдется в 340 000 рублей.

05.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Леша выписан на поддержку, будет принимать «Вайдазу», регулярно сдавать анализы и приезжать на проверки.

30.10.2019 Леша в РДКБ. Признаков РТПХ у мальчика нет, а вот с химеризмом есть проблемы. Врачи назначили ему препарат «Вайдаза», стоимость курса для Леши 340 000 рублей.

28.08.2019 Трансплантат функционирует, инфекционных проблем нет, мальчика выписали домой.

14.01.2019 Два месяца после трансплантации. Костный мозг прижился. Периодически возникают инфекционные проблемы в виде насморка, бронхита, сейчас лечит стоматит. Функция трансплантата потихонечку улучшается.

18.11.2018 На днях Леше проведена трансплантация. Сразу после нее он чувствовал себя неплохо. Сейчас будет решающий этап — приживление.

13.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Алеши. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 1 886 800 рублей. Большое спасибо за помощь!

12.11.2018 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Алешу вышел сюжет.

11.11.2018 Донор для Алеши найден в Германии. Доноры костного мозга всегда отдают свои клетки безвозмездно, просто ради спасения жизни, такова традиция. Но за поиск донора, его активацию (процесс обследования донора, госпитализацию, страховку, препараты, собственно взятие клеток) и транспортировку донорского костного мозга в Москву нужно заплатить 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Леши.

15.10.2018 Мальчик готовится к трансплантации — предварительно она запланирована на ноябрь. Чувствует себя хорошо, в ремиссии. Анализы хорошие. Токсических осложнений нет. Леша проходит обучение с больничными учителями, любит играть с волонтерами в настольные игры, особенно в карты и «Монополию». Завтра мальчика отпускают на пару недель домой.

16.09.2018 Идет поиск донора для трансплантации. Леша ждет. Получил терапию иммуноглобулином.

03.09.2018 Мы закрываем сбор средств для Леши. Спасибо!

Леша получает плановую низкодозную терапию, ему стало несколько лучше: нужно меньше переливаний крови.

23.08.2018 Практически сразу врачам стало ясно, что Леше необходима трансплантация костного мозга. Он уже готовится к ней. Сейчас для проведения предтрансплантационной терапии Леша нуждается в препарате «Атгам». На лекарство нужно собрать 214 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Леши.

16.07.2018 У Леши миелодиспластический синдром, с июня мальчик лечится в Российской детской клинической больнице. Необходимое ему противоопухолевое средство «Дакоген» стоимостью 274 700 рублей было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.