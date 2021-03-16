Спустя два года после операции Сора вернулась в больницу: опухоль снова растет, и девочке показана повторная операция. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проведут Соре микрохирургическое удаление опухоли. Девочка и ее семья снова нуждаются в поддержке благотворителей, лечение обойдется в 457 000 рублей.