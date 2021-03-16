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Сора Умирзокова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль левого зрительного бугра
Городг. Ташкент (Узбекистан)
Возраст7 лет
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Когда-то Сора уже лвчилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас этой маленькой девочке нужно помочь с оплатой повторной операции.

Ход лечения

23.03.2021

Сора прооперирована и выписана. Были некоторые проблемы с правой рукой, но после занятий с реабилитологом стало лучше, состояние девочки нормальное. Ждем результатов гистологического исследования.

17.03.2021

Мы закрываем сбор для Соры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По плану Сора уже должна быть госпитализирована. Ждем новостей.

16.03.2021

Спустя два года после операции Сора вернулась в больницу: опухоль снова растет, и девочке показана повторная операция. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проведут Соре микрохирургическое удаление опухоли. Девочка и ее семья снова нуждаются в поддержке благотворителей, лечение обойдется в 457 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Соре

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