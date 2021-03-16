|Диагноз
|Опухоль левого зрительного бугра
|Город
|г. Ташкент (Узбекистан)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
23.03.2021
Сора прооперирована и выписана. Были некоторые проблемы с правой рукой, но после занятий с реабилитологом стало лучше, состояние девочки нормальное. Ждем результатов гистологического исследования.
17.03.2021
Мы закрываем сбор для Соры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
По плану Сора уже должна быть госпитализирована. Ждем новостей.
16.03.2021
Спустя два года после операции Сора вернулась в больницу: опухоль снова растет, и девочке показана повторная операция. Врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко проведут Соре микрохирургическое удаление опухоли. Девочка и ее семья снова нуждаются в поддержке благотворителей, лечение обойдется в 457 000 рублей.