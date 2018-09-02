У Киры острый лимфобластный лейкоз, в конце августа она перенесла трансплантацию костного мозга в Российской детской клинической больнице, и сейчас очень высок риск развития инфекционных осложнений. Чтобы максимально его снизить, Кире и еще нескольким пациентам отделения необходим курс антибиотика «Меронем». Необходимо собрать 275 000 рублей.