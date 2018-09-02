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Кира Капранова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯрославль
Возраст16 лет
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Кира продолжает лечение в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

09.10.2018

У Киры разрешились иммунные и инфекционные проблемы, ремиссия подтверждена. Сегодня девочку выписали домой на поддерживающую терапию.

02.09.2018

У Киры острый лимфобластный лейкоз, в конце августа она перенесла трансплантацию костного мозга в Российской детской клинической больнице, и сейчас очень высок риск развития инфекционных осложнений. Чтобы максимально его снизить, Кире и еще нескольким пациентам отделения необходим курс антибиотика «Меронем». Необходимо собрать 275 000 рублей.

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