06.05.2019 Основное лечение у Руслана закончено, мальчик уже месяц дома, отдыхает от больниц. 8 мая Руслан с папой поедут на реабилитацию в «Русское поле». Руслан пока ходит только с костылями, у мальчика домашний режим. С сентября планирует снова пойти в школу.

04.12.2018 По словам папы, Руслан по-прежнему получает терапию в Областной детской больнице Челябинска, периодически мальчика отпускают домой. Плановая терапия будет продолжатся не менее 2 месяцев. Мальчик чувствует себя нормально.

02.10.2018 Послеоперационный период протекал без осложнений. Мальчик начал занятия с реабилитологом. В стабильном состоянии выписан для продолжения специфической терапии по месту жительства.

20.09.2018 Вчера Руслан прооперирован. Все прошло по плану, идет восстановление, Руслан получает обезболивающую и антибактериальную терапию.

07.09.2018 Мы закрываем сбор средств для Руслана. Благодаря сюжету на Пятом канале за один день на его лечение было перечислено 14 157 789 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

06.09.2018 Сегодня на Пятом канале про Руслана вышел сюжет.

05.09.2018 У Руслана остеосаркома коленного сустава. Мальчик приехал на операцию в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Здесь ему удалят опухоль и установят эндопротез, который сохранит ногу. На такой протез необходимо собрать 2 640 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Руслана.