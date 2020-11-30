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Арсений Смирнов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Лапшинка, Калужская область
Возраст10 лет
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Арсений прошел через противолейкозную терапию, рецидив болезни, противорецидивную терапию, трансплантацию костного мозга. Надо помочь ему справиться с оставшимися проблемами и вернуться домой.

Ход лечения

11.01.2021

Исполнилась главная новогодняя мечта Арсения — в конце декабря его выписали домой на поддержку!

02.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.11.2020

В марте Арсений вернулся в РДКБ с рецидивом. Он уже успел пройти через противорецидивную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, донором стал папа. Сейчас трансплантат функционирует удовлетворительно, сохраняется гипофункция по тромбоцитарному ростку, но переливания Арсению не нужны. У Арсения есть аденовирусная и цитомегаловирусные инфекции, их течение нетяжелое, но от них нужно полностью вылечиться: для этого необходим зарубежный препарат «Сидофовир» стоимостью 217 000 рублей. Мы вновь просим поддержать Арсения.

Весь ход лечения

Ваша помощь Арсению

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