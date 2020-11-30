|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Лапшинка, Калужская область
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
11.01.2021
Исполнилась главная новогодняя мечта Арсения — в конце декабря его выписали домой на поддержку!
02.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
30.11.2020
В марте Арсений вернулся в РДКБ с рецидивом. Он уже успел пройти через противорецидивную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, донором стал папа. Сейчас трансплантат функционирует удовлетворительно, сохраняется гипофункция по тромбоцитарному ростку, но переливания Арсению не нужны. У Арсения есть аденовирусная и цитомегаловирусные инфекции, их течение нетяжелое, но от них нужно полностью вылечиться: для этого необходим зарубежный препарат «Сидофовир» стоимостью 217 000 рублей. Мы вновь просим поддержать Арсения.