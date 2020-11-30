В марте Арсений вернулся в РДКБ с рецидивом. Он уже успел пройти через противорецидивную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, донором стал папа. Сейчас трансплантат функционирует удовлетворительно, сохраняется гипофункция по тромбоцитарному ростку, но переливания Арсению не нужны. У Арсения есть аденовирусная и цитомегаловирусные инфекции, их течение нетяжелое, но от них нужно полностью вылечиться: для этого необходим зарубежный препарат «Сидофовир» стоимостью 217 000 рублей. Мы вновь просим поддержать Арсения.