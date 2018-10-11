Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ваня Черников

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКерчь (Крым)
Возраст20 лет
Поделиться:

Ход лечения

25.12.2018

Состояние Вани стабильное. Трансплантат функционирует, активных признаков РТПХ нет. Планируется выписка.

22.11.2018

Состояние ребенка стабильное. Трансплантация проведена в октябре, донорский костный мозг функционирует. На фоне проведенной антибактериальной терапии с воспалением в полости рта удалось справиться, боли также уменьшились.

12.11.2018

Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Ване

11.10.2018

Уехать домой совершенно здоровым

У Вани Черникова рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчику необходима трансплантация костного мозга.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari