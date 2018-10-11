Ход лечения
25.12.2018
Состояние Вани стабильное. Трансплантат функционирует, активных признаков РТПХ нет. Планируется выписка.
22.11.2018
Состояние ребенка стабильное. Трансплантация проведена в октябре, донорский костный мозг функционирует. На фоне проведенной антибактериальной терапии с воспалением в полости рта удалось справиться, боли также уменьшились.
12.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Статьи о Ване
Уехать домой совершенно здоровым
У Вани Черникова рецидив острого лимфобластного лейкоза, мальчику необходима трансплантация костного мозга.