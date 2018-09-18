За последние два месяца в жизни Коли произошло много событий. Мальчику все же провели трансплантацию, не дожидаясь окончания сбора средств, но, увы, через некоторое время произошло отторжение. Тем не менее Коле сейчас уже лучше. Мальчик принимает лекарства, на фоне терапии пока все стабильно, скоро он поедет с бабушкой в реабилитационный центр «Русское поле», а потом его выпишут до следующей трансплантации. Так бывает, в том числе и при Колином диагнозе: не всегда самая первая пересадка приводит к успеху.