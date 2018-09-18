01.08.2019
Дорогие друзья, у нас вновь большое горе. Вчера вечером в реанимации умер маленький Коля Буров.
Коля болел с самого рождения. У него был один из самых тяжелых вариантов иммунодефицита, и ему была необходима трансплантация костного мозга. Огромное количество людей помогало мальчику — доноры, благотворители. Но две трансплантации закончились неудачно. Когда зашла речь о третьей пересадке, Коля был уже в очень тяжелом состоянии из-за инфекций, но выбора у врачей не было. Вскоре малыш попал в реанимацию с пневмонией и уже оттуда не вышел...
Коля был единственным ребенком в семье.
Светлая память. Сил близким.
04.07.2019
Третья пересадка намечена на 10 июля. У Коли непростая ситуация, но, кроме пересадки, другого выхода нет.
24.05.2019
Грустные новости: у Коли опять отторжение, предстоит третья пересадка.
06.05.2019
Прошло более 2 месяцев после повторной трансплантации. Трансплантат функционирует, но отмечается снижение тромбоцитов. Потихоньку снижаются дозы получаемых гормонов. На завтра запланирован контрольный анализ крови, и если все будет хорошо, то Колю отпустят домой на 3 недели.
01.03.2019
Вторые сутки после повторной трансплантации. Пока все планово. Состояние тяжелое, но это естественно для периода сразу после пересадки.
08.02.2019
Мы закрываем сбор средств для Коли. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика за один день было перечислено 11 625 924 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
07.02.2019
Сегодня на Пятом канале про Колю вышел сюжет.
06.02.2019
Первая ТКМ у Коли закончилась отторжением донорского костного мозга. Тем не менее, сейчас мальчик чувствует себя уже лучше. И это благодаря различным препаратам: противогрибковым, антибиотикам, иммуноглобулинам, факторам роста лейкоцитов. Но впереди у Коли повторная трансплантация. Неродственный донор уже найден, осталось оплатить его поиск и активацию, а также доставку клеток в Москву. Все это обойдется в 1 750 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы вновь просим вас помочь Коле.
16.12.2018
Коля ждет повторной пересадки. Чтобы его состояние не осложнилось тяжелой инфекцией, нужен прием различных препаратов: противогрибковых, антибиотиков, иммуноглобулинов, факторов роста лейкоцитов.
30.11.2018
Коля пока выписан. Он в стабильном состоянии, но подана заявка на повторную пересадку.
20.11.2018
За последние два месяца в жизни Коли произошло много событий. Мальчику все же провели трансплантацию, не дожидаясь окончания сбора средств, но, увы, через некоторое время произошло отторжение. Тем не менее Коле сейчас уже лучше. Мальчик принимает лекарства, на фоне терапии пока все стабильно, скоро он поедет с бабушкой в реабилитационный центр «Русское поле», а потом его выпишут до следующей трансплантации. Так бывает, в том числе и при Колином диагнозе: не всегда самая первая пересадка приводит к успеху.
14.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
18.09.2018
В мае Коле исполнился год. У мальчика первичный иммунодефицит, одна из его редких и тяжелых форм. Едва ли не каждые три месяца Коля с бабушкой летает в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, чтобы пройти обследование и получить лечение. Чтобы выздороветь, Коле требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора. Процедура поиска и активации донора в зарубежном регистре стоит 1 817 000 рублей. Кроме того, перед пересадкой необходимо провести очистку трансплантата, для чего потребуется еще 1 160 000 рублей. В сумме: 2 977 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Коли.
Статьи о Коле
Опытному путешественнику нужна помощь
У Коли Бурова первичный иммунодефицит, мальчику необходима трансплантация костного мозга.