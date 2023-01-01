23.03.2021 Очень печальное известие: в больнице в Орле (там живут родственники семьи) умер Ваня Марушкин. Не от лейкоза — от вышедших из-под контроля посттрансплантационных осложнений, с которыми не удалось справиться.

Ваня болел очень долго и очень тяжело. В какой-то момент показалось, что худшее позади, есть шанс избавиться от болезни. Мы все очень надеялись.... Но Ванин организм не выдержал. Светлая память. Сил маме и папе.

23.11.2020 Ваня выписан! Ура!

15.10.2020 Ваня восстанавливается, получает противовирусную, противогрибковую и иммуносупрессивную терапию.

01.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Спасибо!

Повторная трансплантация уже проведена.

25.09.2020 В мае у Вани обнаружили рецидив заболевания и все лечение ему пришлось начинать заново. Предстоит и новая пересадка костного мозга. Для ее проведения понадобятся специальные реагенты для очистки трансплантата, их стоимость 176 000 рублей. И препарат «Оренсия» для кондиционирования (в нем нуждается еще один ребенок) стоимостью 94 400 рублей. В общей сложности необходимо собрать 270 400 рублей.

06.12.2018 Ваня в стационаре кратковременного лечения. Состояние стабильное, видимых очагов инфекции нет.

21.11.2018 У Вани инфекционный эпизод, назначено несколько антибиотиков. Кроме того, ввиду низких лейкоцитов ребенок получает «Зарсио», а с целью профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) — «Оренсию».

29.10.2018 Ване провели трансплантацию. Состояние стабильное, хотя были жалобы на подъем температуры. Получает препараты для профилактики инфекций (так как есть признаки насморка), в том числе «Октагам».

10.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Вани. Спасибо!

24.09.2018 У Вани рецидив острого лимфобластного лейкоза. Основное лечение закончилось три года назад, и в то, что болезнь вернулась, поверить было трудно. Теперь впереди у мальчика трансплантация костного мозга, к которой ему нужно подготовиться. Чтобы пройти этап кондиционирования, ему потребуются иммунопрепараты «Актемра» и «Оренсия», а также противоопухолевое средство «Тепадина». Стоимость всех лекарств — 571 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Вани.