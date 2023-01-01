06.05.2019 Выписан домой, проходил реабилитацию в региональном центре. Запланировано контрольное обследование в ОДКБ в конце мая-июне 2019. Получает противирусную терапию. Сохраняется неврологический дефицит (Рома до сих пор не ходит), но есть явная положительная динамика. Проблемы с аппетитом — мальчик очень похудел.

29.11.2018 Состояние средней тяжести. Из проблем — вирусные инфекции, которые периодически активизируются. Кроме того, врачам не очень нравятся результаты МРТ головы: есть очаги, возможно, вызванные токсическим действием химиотерапии. Но в целом ситуация достаточно стабильная.

07.11.2018 Трансплантация проведена в сентябре. Мальчик пока в трансплантационном отделении; получает противомикробную, противовирусную, сопроводительную терапию. Состояние стабильное.

28.09.2018 Мы закрываем сбор средств для Ромы. Благодаря сюжету на Пятом канале за один день на его лечение было перечислено 11 776 610 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

27.09.2018 Сегодня на Пятом канале про Рому вышел сюжет.

26.09.2018 Рома лечится в Областной детской клинической больнице № 1 г. Екатеринбурга. С самого рождения у мальчика был резко снижен уровень гемоглобина, и ему поставили диагноз «анемия Даймонда-Блекфена». Регулярные переливания крови могут лишь поддерживать мальчика, но не вылечить. Шанс на излечение дает только трансплантация донорского костного мозга. В 2018 году для Ромы был найден генетически подходящий донор в зарубежном регистре, и в сентябре мальчик поступил в трансплантационное отделение больницы. Но поиск и активацию зарубежного неродственного донора еще предстоит оплатить. Это стоит 1 771 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Ромы.