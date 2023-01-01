06.02.2019 Артем закончил основной курс химиотерапии, уехал домой. На первую проверку и поддерживающий курс приедет в середине марта.

11.01.2019 У Артема последний этап терапии консолидации, все планово, особых токсических и инфекционных проблем нет, «Эрвиназу» переносит хорошо.

14.11.2018 У Артема бронхит, химиотерапия временно прервана, сейчас мальчик получает антибактериальную терапию. Как только разрешится бронхит, мальчик продолжит химитерапию (второй этап консолидации). Артем в пансионате, лечится амбулаторно.

30.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

01.10.2018 Благодаря сюжету на канале «НТВ» за один день на лечение Артема было перечислено 4 196 679 рублей. Спасибо! Сбор продолжается.

30.09.2018 Сегодня на канале «НТВ» про Артема вышел сюжет.

28.09.2018 Этим летом Артему поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Мальчика отправили на лечение в Москву, в [оссийскую детскую клиническую больницу. Там ему начали стандартную для такого вида лейкоза химиотерапию, но у него началась сильнейшая аллергия на препарат «Аспарагиназа». Чтобы не прерывать лечение, необходимо использовать другое лекарство — «Эрвиназу». Эти средства очень похожи, в том числе по своему воздействию на опухолевые клетки, но их вырабатывают разные бактерии. К сожалению, «Эрвиназа» не зарегистрирована в России. Стоимость необходимых Артему курсов препарата — 4 740 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика.