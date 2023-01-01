01.06.2019 Мальчик выписан.

22.05.2019 Денис в ремиссии. Химеризм хороший, признаков РТПХ нет.

30.04.2019 Почти полтора месяца после трансплантации. Приживление произошло только сейчас. Проведена контрольная пункция, ждем результатов анализа на химеризм.

05.04.2019 Денису была проведена трансплантация от сестры. Были серьезные инфекционные и иммунные осложнения, но сейчас состояние стабилизировалось, температура нормализовалась.

02.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

18.03.2019 Денис в отделении трансплантации костного мозга. Сейчас ему необходимо перенести подготовительную процедуру кондиционирования, а дальше — пересадка. Для кондиционирования необходимо несколько препаратов: «Алкеран», «Треосульфан», «Ацеллбия» — общей стоимостью 473 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Дениса.

28.02.2019 Ребенок восстановился. На следующей неделе прилетает донор (сестра) для трансплантации.

01.02.2019 Денис в аплазии после блока химиотерапии. Перенёс очередной сепсис, но сейчас состояние стабильное. Планируется трансплантация после восстановления.

27.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Денис перенес тяжелый сепсис, сейчас он пока в аплазии кроветворения. Предстоит продолжение терапии.

14.12.2018 Денис получил очередной блок химиотерапии по протоколу. Все идет по плану, но с учетом варианта болезни далее мальчика в любом случае ждет трансплантация — скорее всего, от сестры. Сейчас Денис нуждается в терапии антибиотиком «Завицефта», иммуноглобулине «Пентаглобин», а также в противогрибковом препарате «Амфолип» (который нужен не только Денису, но и другим ребятам из отделения). В общей сложности, на лекарства нужно собрать 610 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для мальчика и других пациентов.

15.10.2018 Денис получил блок химиотерапии HАМ по протоколу, сейчас в аплазии кроветворения, ждет восстановления, чтобы можно было провести пункцию. В зависимости от результата врачи примут решение по поводу дальнейшей терапии.

10.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Спасибо!

01.10.2018 У Дениса вторичный острый миелобластный лейкоз, который обнаружили на плановой проверке в Российской детской клинической больнице. Два года назад мальчик уже лечился от гистиоцитоза. Денис снова оказался в палате, сейчас для профилактики опасных осложнений он и еще несколько пациентов отделения нуждается в антибиотиках «Меронем» и «Ванкомицин». На лекарства необходимо собрать 149 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Дениса и других пациентов.