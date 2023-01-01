30.06.2020 «Сидофовир» и «Пробенецид» помогли, Диана справилась с инфекцией. Сейчас состояние Дианы стабильное, без отрицательной динамики, ведется наблюдение.

06.06.2020 Состояние кишечника улучшается.

18.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

15.05.2020 Состояние Дианы тяжелое из-за инфекционных осложнений, есть острая РТПХ кишечника (язвенный колит), но с положительной динамикой на фоне терапии. Сейчас для борьбы с инфекциями Диана нуждается в зарубежных препаратах «Сидофовир» и «Пробенецид». Они обойдутся в 286 000 рублей.

21.04.2020 Диана планово поступила в Центр для проведения контрольного обследования и лечения посттрансплантационных осложнений. Состояние Дианы тяжелое, есть инфекционные и иммунные проблемы, но все стабильно.

17.01.2020 Состояние Дианы стабильное, сегодня +32 сутки от гапло-ТГСК. Девочка не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Трансплантат функционирует удовлетворительно, в заместительных гемотрансфузиях не нуждается, признаков острой РТПХ нет.

26.12.2019 Диану вновь удалось вывести в ремиссию, а 5 дней назад ей провели трансплантацию костного мозга от мамы.

08.05.2019 Результаты последнего ПЭТ-исследования не очень хорошие: появились какие-то подозрительные очаги, природу которых надо проверить. Диане вчера провели биопсию.

19.12.2018 Судя по результатам обследования, у Дианы достигнута полная ремиссия! Она выписана, ей куплена "Китруда" для продолжения терапии (суммарно врачи предполагают 9 введений), после чего, возможно, для закрепления эффекта будет проведена аутотрансплантация. Сейчас девочка дома.

28.11.2018 Диана закончила терапию "Китрудой", перенесла ее хорошо и в декабре должна приехать в Москву на контроль.

30.10.2018 Диана получила пять курсов «Китруды», после шестого предстоит контрольное обследование (УЗИ, томография). Состояние тяжелое, но стабильное.

26.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Спасибо!

02.10.2018 Диана больна с января 2017 года, у девочки лимфома Ходжкина. Диана лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. У Дианы рефрактерное течение болезни; это значит, что ее опухоль не поддается изначально запланированной терапии. Поэтому врачи решили назначить девочке препарат «Китруда», который зарекомендовал себя как раз в лечении таких случаев лимфомы. Курс лекарства для Дианы стоит 342 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для девочки.