15.08.2021 Признаков лейкоза нет, но Саша получает препарат «Эсбриет» для лечения хронической РТПХ.

26.02.2019 Саша выписан, состояние удовлетворительное.

15.01.2019 100 дней после трансплантации. Вновь активизировалась РТПХ, но на фоне терапии удалось добиться некоторого улучшения.

15.12.2018 Костный мозг функционирует. По РТПХ улучшение, температура нормальная, переливания крови не нужны. Показана консультация окулиста и отоларинголога.

21.11.2018 У Саши острая РТПХ 2-3 степени и инфекционные осложнения. Трансплантат функционирует, температура нормальная, переливания не нужны, иммунная сыпь на фоне терапии с явным улучшением.

29.10.2018 Трансплантация проведена. Трансплантат приживается, но в этот период есть риск иммунных осложнений. Кроме того, есть очаги инфекции, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Мальчик получает необходимую терапию, парентеральное лечебное питание.

10.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Саши. Спасибо!

04.10.2018 У Саши острый бифенотипический лейкоз, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас у Саши ремиссия, и впереди следующий ответственный этап лечения — трансплантация костного мозга. Донором Саши станет его сестра. Перед пересадкой мальчику необходима подготовительная процедура кондиционирования. Для ее проведения нужно купить противоопухолевое лекарство «Тепадина» стоимостью 336 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Саши.