21.03.2019 Все более или менее неплохо. Олег выписан на поддерживающую терапию.

01.02.2019 У Олега сохраняется цитомеаловирус в крови, сейчас признаков кишечной РТПХ нет. Трансплантат функционирует. Олег любит конструктор, пластилин, машинки разных размеров, играет в гараж, собирает лего, очень усидчиво и целеустремленно, даже когда не получается. Любит веселиться, смотреть мультики.

25.12.2018 У Олега ранние сроки после трансплантации. Обнаружена цитомегаловирусная инфекция, получает лекарства.

23.10.2018 Олег переведен в отделение трансплантации, началась подготовка к пересадке.

16.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Олега. Благодаря зрителям «ТВ Центр» за один день на его лечение было перечислено 2nbsp;500nbsp;605 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Это прекрасный подарок для Олега ко дню рождения: завтра мальчику исполняется три года!

15.10.2018 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Олега вышел сюжет.

14.10.2018 Олег болен с ноября 2017 года, диагноз «острый миелобластный лейкоз» ему поставили дома. Для проведения лечения мальчик был направлен в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Олег уже получил несколько блоков химиотерапии. Однако у него очень агрессивный вариант лейкоза, одной химиотерапии недостаточно: чтобы снизить риск рецидива, Олегу нужно провести трансплантацию костного мозга. Неродственный донор уже найден в Германии, он отдаст свои клетки костного мозга бесплатно. Но за поиск и активацию (взятие клеток) донора, а также за их транспортировку в Москву нужно заплатить 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.